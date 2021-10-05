Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Промес пропустит три недели из-за травмы колена. Он не сыграет с «Динамо» и «Летером»

    Стало известно, на какой срок выбыл полузащитник «Спартака» Квинси Промес, получивший травму в матче 10-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

    По результатам углубленного медицинского обследования у 29-летнего голландца было диагностировано повреждение боковой связки коленного сустава. На восстановление вингера уйдет три недели.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:26
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21600

      vladimir-7 14 минут назад

      Прилично Джикия впаял Промежу, а может быть избегает выезда на сборы и из-за неизвестного решения суда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Fandorine 18 минут назад

      С Летером сыграет летом, с Зимером - зимой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      leоnеm 19 минут назад

      Пpогнозы футбольных матчей bet-org.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22845

      slavutiq70 20 минут назад

      Вот и пипец ...последствия трансферной политики . получили 3 человека травмы и играть особо не кому ..

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90011
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67708
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru