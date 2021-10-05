Промес пропустит три недели из-за травмы колена. Он не сыграет с «Динамо» и «Летером»

Стало известно, на какой срок выбыл полузащитник «Спартака» Квинси Промес, получивший травму в матче 10-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).
По результатам углубленного медицинского обследования у 29-летнего голландца было диагностировано повреждение боковой связки коленного сустава. На восстановление вингера уйдет три недели.
- Промес точно пропустит матчи с «Динамо» (16 октября) и «Лестером» (20 октября).
- Голландец скорее всего не сыграет на выезде с «Зенитом» 24 октября.
Источник: официальный сайт «Спартака»