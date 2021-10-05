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  • Промес пропустит три недели из-за травмы колена. Он не сыграет с «Динамо» и «Летером»

Промес пропустит три недели из-за травмы колена. Он не сыграет с «Динамо» и «Летером»

5 октября 2021, 15:26
17

Стало известно, на какой срок выбыл полузащитник «Спартака» Квинси Промес, получивший травму в матче 10-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

По результатам углубленного медицинского обследования у 29-летнего голландца было диагностировано повреждение боковой связки коленного сустава. На восстановление вингера уйдет три недели.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (17)
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slavа0508
1633437081
Вот и пипец ...последствия трансферной политики . получили 3 человека травмы и играть особо не кому ..
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vladimir-7
1633437421
Прилично Джикия впаял Промежу, а может быть избегает выезда на сборы и из-за неизвестного решения суда.
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mahan
1633439268
Это полный пи......ц только он форму набрал. И заменить его некем. Спасибо Федун за трансферы на 100 лет клубу. Еще и Крала отдали.
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rash1959
1633441472
Бл..., только забрезжил лучик света, и ... Квинси надо капитаном ставить.
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zigbert
1633441699
Только этого не хватало. Здоровья Квинси!
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Semargl18
1633444562
Это что за клуб новый летер? Бомбер ты опять?
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oyabun
1633448560
Только что то стало выправляться в командной игре, в турнирной таблице.. Перспективы теперь нерадужные. Зачем надо было распихивать десяток человек по арендам? Плохие или нет но разве помешали бы сейчас нам Крал, Тилль, Мирзов, Глушенков? И ведь такой дефицит игроков у нас почти в каждом сезоне. Не понимаю я наших клубных боссов - чем они руководствуются?
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Валерий1965
1633449999
Зачем Лестер в летер переиначили?)))))
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paracetamol
1633452115
Интересно, что такое «Летер»?
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Ziklop
1633452591
Промеса к Зениту берегут, в лучшей форме готовят.
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