Промес пропустит три недели из-за травмы колена. Он не сыграет с «Динамо» и «Летером»

Стало известно, на какой срок выбыл полузащитник «Спартака» Квинси Промес, получивший травму в матче 10-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

По результатам углубленного медицинского обследования у 29-летнего голландца было диагностировано повреждение боковой связки коленного сустава. На восстановление вингера уйдет три недели.