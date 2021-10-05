Хачатурянц: «Предложение «Матч ТВ» по ТВ-правам выросло значительно. Тендера не будет»

И.о. президента РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал покупку прав на трансляцию матчей лиги каналом «Матч ТВ».

«Предложение «Матч ТВ» выросло значительно. Тендера не будет. Клубы обратились ко мне. Это был не один человек.

Контракт с Прядкиным? Нет оснований, чтобы он получал средства. Я буду на общественных началах. У меня будет KPI — повышение стоимости лиги», – сказал Хачатурянц.

«Матч ТВ» предложил лиге 6,6 миллиарда рублей за первые 2 года соглашения и 7,7 миллиарда — за следующие 2.

В среднем за год «Матч ТВ» будет платить РПЛ за ТВ-права 7,15 миллиарда рублей.

Онлайн-кинотеатр Okko предлагал лиге за медиаправа 6 миллиардов рублей в год.

Okko был готов показывать РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ».

«Матч ТВ» подтвердил покупку медиаправ на РПЛ на ближайшие четыре года