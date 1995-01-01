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    Хачатурянц: «Предложение «Матч ТВ» по ТВ-правам выросло значительно. Тендера не будет»

    И.о. президента РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал покупку прав на трансляцию матчей лиги каналом «Матч ТВ».

    «Предложение «Матч ТВ» выросло значительно. Тендера не будет. Клубы обратились ко мне. Это был не один человек.

    Контракт с Прядкиным? Нет оснований, чтобы он получал средства. Я буду на общественных началах. У меня будет KPI — повышение стоимости лиги», – сказал Хачатурянц.

    • «Матч ТВ» предложил лиге 6,6 миллиарда рублей за первые 2 года соглашения и 7,7 миллиарда — за следующие 2.
    • В среднем за год «Матч ТВ» будет платить РПЛ за ТВ-права 7,15 миллиарда рублей.
    • Онлайн-кинотеатр Okko предлагал лиге за медиаправа 6 миллиардов рублей в год.
    • Okko был готов показывать РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ».

    «Матч ТВ» подтвердил покупку медиаправ на РПЛ на ближайшие четыре года

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии7
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      Рейтинг: +920

      Andrew01 11 минут назад

      Все одно и тоже, дороги строят по максимальной цене с откатами, и т.д. так и тут матч-тв насыпал директорам клубов или кто там ими управляет и все отказались от тендера. В общем изменений в футболе не будет, и лимит будут ужесточать и реформы отменят со словами: " смотрите как Зенит и Спартак сыграли хорошо в Европе, мы идем правильным путем!".

      0
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      Рейтинг: +10

      leоnеm 18 минут назад

      Пpoгнозы футбольных матчей bet-org.ru

      0
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      Рейтинг: +1299

      Олег1204 19 минут назад

      Почему он рулит РПЛ , а не армянской лигой?

      0
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      Рейтинг: +22845

      slavutiq70 24 минуты назад

      Короче всё ясно . как рулил Газпром РПЛ так и будет и не чего не изменится пока Вова Питерский у власти . а лига всё больше и больше будет превращаться в болото ...

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      Рейтинг: +3246

      Axe111 32 минуты назад

      ))))) РОСПИЛ

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      Рейтинг: +1971

      Klaido 34 минуты назад

      ....Клубы обратились ко мне. Это был не один человек...

      то есть клубы: бомжи, их фармы из Сочи, плюс Уфа, в которую "вошел" с напором газспрем, еще и ФНЛ подтянули в виде оренбурга-газспрема...
      во и получилась коллективная просьба: этакий междусобойчик....

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      Рейтинг: +21674

      bset 34 минуты назад

      Неплохой междусобойчик получился. Никаких рыночных отношений - раздают права по знакомству. В клубах тоже рынком и не пахнет - идут дотации из регионов. С таким бардаком мы еще долго в Европе насасывать будем.

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