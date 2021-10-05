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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Хачатурянц: «Предложение «Матч ТВ» по ТВ-правам выросло значительно. Тендера не будет»

Хачатурянц: «Предложение «Матч ТВ» по ТВ-правам выросло значительно. Тендера не будет»

5 октября 2021, 15:12
12

И.о. президента РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал покупку прав на трансляцию матчей лиги каналом «Матч ТВ».

«Предложение «Матч ТВ» выросло значительно. Тендера не будет. Клубы обратились ко мне. Это был не один человек.

Контракт с Прядкиным? Нет оснований, чтобы он получал средства. Я буду на общественных началах. У меня будет KPI — повышение стоимости лиги», – сказал Хачатурянц.

  • «Матч ТВ» предложил лиге 6,6 миллиарда рублей за первые 2 года соглашения и 7,7 миллиарда — за следующие 2.
  • В среднем за год «Матч ТВ» будет платить РПЛ за ТВ-права 7,15 миллиарда рублей.
  • Онлайн-кинотеатр Okko предлагал лиге за медиаправа 6 миллиардов рублей в год.
  • Okko был готов показывать РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ».

«Матч ТВ» подтвердил покупку медиаправ на РПЛ на ближайшие четыре года

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (12)
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Axe111
1633436348
))))) РОСПИЛ
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slavа0508
1633436780
Короче всё ясно . как рулил Газпром РПЛ так и будет и не чего не изменится пока Вова Питерский у власти . а лига всё больше и больше будет превращаться в болото ...
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Олег1204
1633437110
Почему он рулит РПЛ , а не армянской лигой?
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Чермындыр
1633441589
А разговоров то было про тендер. Системы оценки бальные понапридумывали, первый круг, второй круг. Однако ж стоило просто поднавалить деняк, так все тут раскинули рогатку и стали в нужную позу
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Fusballer
1633444964
Да и в РПЛ надо так же. Пусть Зенит чемпионом сделают без матчей.
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nik55
1633446255
зачем тендер если есть ГАЗСРЕМ
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NewLife
1633447217
Газпром любую скрепку через тендер покупает, а тут столько бабла и без соревнования ?
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3meeeD
1633447647
Да всем ***** на телевидение, все точат в интернете.А матч тв,норм канал,второй цент матч,а показывают настольный теннис)гуд джоб млять
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lеоnem
1633455637
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kara-mba
1633499602
В итоге всё сведётся к тому, что нас с вами снова обдерут как липку. Будем платить за Матч Премьер столько сколько они посчитают нужным.
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