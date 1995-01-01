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    «Матч ТВ» подтвердил покупку медиаправ на РПЛ на ближайшие четыре года

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин объявил о покупке телеканалом прав на трансляцию матчей РПЛ на ближайшие четыре сезона.

    «Мы рады, что смогли донести свою позицию до всех клубов лиги и убедить их в правильности выбора в нашу пользу. Была проделана колоссальная работа за последние месяцы, но сегодня она не заканчивается — впереди масштабное обновление всех наших цифровых платформ и большой набор опций для зрителей.

    Кроме того, мы приняли решение о более тесном сотрудничестве с клубами и лигой для обеспечения максимального освещения новых сезонов нашего чемпионата. РПЛ остается на «Матч ТВ» еще, как минимум, на четыре сезона!» – сказал Тащин.

    Напомним, «Матч ТВ» предложил лиге 6,6 миллиарда рублей за первые два года соглашения и 7,7 миллиарда — за следующие два.

    • «Матч ТВ» транслирует РПЛ с 2014 года.
    • Лига решила отказаться от проведения тендера.
    • Okko был готов показывать РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ».

    РБК: «Матч ТВ» купил ТВ-права на РПЛ за 28,6 миллиарда рублей

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      leоnеm 17 минут назад

      Пpогнозы футбольныx матчей bet-org.ru

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      Рейтинг: +3246

      Axe111 30 минут назад

      Фуфуфу

      0
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      Рейтинг: +1971

      Klaido 31 минуту назад

      хорошо бы, если бы Окко с Первым подали в ФАС запрос на предмет проверки законности )))) только кто им позволит в нашем царстве-государстве...

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