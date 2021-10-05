«Матч ТВ» подтвердил покупку медиаправ на РПЛ на ближайшие четыре года

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин объявил о покупке телеканалом прав на трансляцию матчей РПЛ на ближайшие четыре сезона.

«Мы рады, что смогли донести свою позицию до всех клубов лиги и убедить их в правильности выбора в нашу пользу. Была проделана колоссальная работа за последние месяцы, но сегодня она не заканчивается — впереди масштабное обновление всех наших цифровых платформ и большой набор опций для зрителей.

Кроме того, мы приняли решение о более тесном сотрудничестве с клубами и лигой для обеспечения максимального освещения новых сезонов нашего чемпионата. РПЛ остается на «Матч ТВ» еще, как минимум, на четыре сезона!» – сказал Тащин.

Напомним, «Матч ТВ» предложил лиге 6,6 миллиарда рублей за первые два года соглашения и 7,7 миллиарда — за следующие два.

«Матч ТВ» транслирует РПЛ с 2014 года.

Лига решила отказаться от проведения тендера.

Okko был готов показывать РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ».

РБК: «Матч ТВ» купил ТВ-права на РПЛ за 28,6 миллиарда рублей