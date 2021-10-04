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    Абрахам и Чилвел вызваны в сборную Англии, Джеймс – отзаявлен

    В составе сборной Англии на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 произошли изменения.

    Вызов в команду получили защитник «Челси» Бен Чилвел и форвард «Ромы» Тэмми Абрахам.

    Кроме того, из заявки был исключен травмированный Рис Джеймс.

    • Англия в октябре сыграет с Андоррой и Венгрией.
    • Команда набрала 16 очков в 6 турах отбора и лидирует в группе.

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    Источник: Сайт сборной Англии

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