Абрахам и Чилвел вызваны в сборную Англии, Джеймс – отзаявлен

В составе сборной Англии на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 произошли изменения.
Вызов в команду получили защитник «Челси» Бен Чилвел и форвард «Ромы» Тэмми Абрахам.
Кроме того, из заявки был исключен травмированный Рис Джеймс.
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В составе сборной Англии на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 произошли изменения.
Вызов в команду получили защитник «Челси» Бен Чилвел и форвард «Ромы» Тэмми Абрахам.
Кроме того, из заявки был исключен травмированный Рис Джеймс.