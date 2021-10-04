Абрахам и Чилвел вызваны в сборную Англии, Джеймс – отзаявлен

В составе сборной Англии на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 произошли изменения.

Вызов в команду получили защитник «Челси» Бен Чилвел и форвард «Ромы» Тэмми Абрахам.

Кроме того, из заявки был исключен травмированный Рис Джеймс.