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    Магнуссон: «Я снова в строю!»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон сообщил, что близок к возвращению на поле. Исландец присутствовал на матче десятого тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

    «Я снова в строю! С нетерпением жду возможности вернуться на поле и вдохнуть энергию болельщиков. Надеюсь, этот момент близок, однако впереди ещe много работы», – написал Магнуссон.

    • В апреле Магнуссон был прооперирован в связи с разрывом ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. Предполагалось, что он пропустит от 5 до 6 месяцев.
    • Магнуссон получил травму в матче 24-го тура прошлого сезона РПЛ с «Тамбовом» (2:1).
    • Исландец играет в России с 2018 года.

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    Источник: инстаграм Хердура Магнуссона

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