Магнуссон: «Я снова в строю!»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон сообщил, что близок к возвращению на поле. Исландец присутствовал на матче десятого тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

«Я снова в строю! С нетерпением жду возможности вернуться на поле и вдохнуть энергию болельщиков. Надеюсь, этот момент близок, однако впереди ещe много работы», – написал Магнуссон.

В апреле Магнуссон был прооперирован в связи с разрывом ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. Предполагалось, что он пропустит от 5 до 6 месяцев.

Магнуссон получил травму в матче 24-го тура прошлого сезона РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

Исландец играет в России с 2018 года.