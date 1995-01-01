Магнуссон: «Я снова в строю!»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон сообщил, что близок к возвращению на поле. Исландец присутствовал на матче десятого тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

«Я снова в строю! С нетерпением жду возможности вернуться на поле и вдохнуть энергию болельщиков. Надеюсь, этот момент близок, однако впереди ещe много работы», – написал Магнуссон.