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    РПЛ. «Рубин» дома проиграл «Нижнему Новгороду», Хвича не забил пенальти

    В десятом туре РПЛ «Рубин» потерпел домашнее поражение от «Нижнего Новгорода» со счетом 0:1.

    Единственный гол в матче забил Николай Калинский, забивший с пенальти в середине второго тайма.

    До этого 11-метровый не реализовал полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия.

    Благодаря победе «Нижний Новгород» обогнал «Рубин» в турнирной таблице чемпионата и теперь занимает седьмое место. Команда Леонида Слуцкого опустилась на восьмую строчку.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Рубин (Казань) – Нижний Новгород – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Калинский, 61 (с пенальти).

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Нижегородов (Игнатьев, 88), Тальби, Костюков, Бакаев (Деспотович, 62), Самошников (Кварацхелия, 28), Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев (Пенчиков, 73), Калинский, Могилевец (Горбунов, 53), Шарипов, Берковский (Масоэро, 66), Ткачук, Эннин (Балай, 46).

    Предупреждения: нет – Козлов, 35.

    Нереализованный пенальти: Кварацхелия, 49 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии69
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      Рейтинг: +7834

      GoLenaStop 27 минут назад

      НиНо, Ваша победа сейчас, конечно, заслуженная..
      С ув.

      0
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      Рейтинг: +13416

      paracetamol 29 минут назад

      Хвича сдох, как и тренер Слуцкер.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      S.K.V. 32 минуты назад

      НН с победой.Рубин жалко.

      0
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      Рейтинг: +13416

      paracetamol > S.K.V. 29 минут назад

      А мне не жалко. Унылая игра...

      0
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      Рейтинг: +557

      OOOVVV. 1 час назад

      НН хорошая команда, тренер молодой, но на месте. Результат закономерн ( Хвича не забил, и проигрыш).

      0
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      Рейтинг: +5081

      Из Твери Леха 1 час назад

      время доставать плакаты slutsky out)

      1
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      Рейтинг: +114

      Спартач80 > Из Твери Леха 1 час назад

      Ты лучше расскажи,где ты скрывалось,когда спартачи бомжей гоняли,по Твери?С твоей млядской рожей,ты там полюбас огрести должен был.

      1
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      Рейтинг: +5081

      Из Твери Леха > Спартач80 1 час назад

      Не смейте трогать местных бомжей, а то еще заразятся от вас дрянью какой-нибудь!

      0
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      Рейтинг: +7901

      Alekxei Z. 1 час назад

      Что-то протеже комментаторов матч-тв не оправдывают авансы.
      Команды Слуцкого и Карпина ( он Ростов готовил ) просто не о чём.
      Нет в России хороших тренеров , это надо признать.

      0
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      Рейтинг: +52537

      portero 1 час назад

      Хвиче положено так, как и все великие игроки промазать пенальти.

      2
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      Рейтинг: +6878

      Рубинище 2 часа назад

      НН ну никакого футбола, просто соперники в силу разных причин тупят-травмы по карточкам там или просто спад-но Рубин безобразно сыграл, Дюпин и Самошников лучшие. здоровья ему-как не кстати в сборной не поиграет.

      1
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      Рейтинг: +52537

      portero > Рубинище 1 час назад

      Феномен при отсуствии игры, Нижний набирает очки... ну не знаю , может это магия Кержакова какая...

      2
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      Рейтинг: +10596

      житель СПб 2 часа назад

      Ай да Нижний, ай да молодцы! Во главе с тренером, выросшим в Зените!

      2
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      Рейтинг: +2494

      ААМ 2 часа назад

      Рад за Кержакова и сочувствую Слуцкому.

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