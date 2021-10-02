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  • РПЛ. «Рубин» дома проиграл «Нижнему Новгороду», Хвича не забил пенальти

РПЛ. «Рубин» дома проиграл «Нижнему Новгороду», Хвича не забил пенальти

2 октября 2021, 15:55
65

В десятом туре РПЛ «Рубин» потерпел домашнее поражение от «Нижнего Новгорода» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил Николай Калинский, забивший с пенальти в середине второго тайма.

До этого 11-метровый не реализовал полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия.

Благодаря победе «Нижний Новгород» обогнал «Рубин» в турнирной таблице чемпионата и теперь занимает седьмое место. Команда Леонида Слуцкого опустилась на восьмую строчку.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Рубин (Казань) – Нижний Новгород – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Калинский, 61 (с пенальти).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Нижегородов (Игнатьев, 88), Тальби, Костюков, Бакаев (Деспотович, 62), Самошников (Кварацхелия, 28), Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев (Пенчиков, 73), Калинский, Могилевец (Горбунов, 53), Шарипов, Берковский (Масоэро, 66), Ткачук, Эннин (Балай, 46).

Предупреждения: нет – Козлов, 35.

Нереализованный пенальти: Кварацхелия, 49 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Нижний Новгород
Комментарии (65)
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slavа0508
1633179616
Молодцы НН !!! давно не было таких борзых дебютантов ...
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zigbert
1633180288
Первый тайм прошел почти без моментов. Во втором команды показали более агрессивную игру. Все решили пенальти, Кварацхелия не забил а вот Калинский пробил точно. Оба вратаря несколько раз спасли ворота от опасных ударов. Нижний с победой!
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derrik2000
1633180383
СПОРТИВНОЙ ЗЛОСТИ! Вот чего нашему "дыр-дыр чемпионату" не хватало, пока не появилась в РПЛ команда Кержакова. Пусть не слишком искусная, но по-спортивному яростная. Против по-хорошему СПОРТИВНОЙ ЯРОСТИ фуфлогонам РПЛ, как выясняется, и противопоставить-то нечего.
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Sviro
1633181195
Амбициозные ребята из Нижнего!! Так держать!!
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derrik2000
1633181392
Рубин-то, оказывается, "мотор команды", я имею в виду Макарова, потерял. Без Макарова казанцы как-то сникли.
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волчарик
1633181638
Надеюсь из Саши вырастет хороший тренер.Отлично играл,теперь вроде и на тренерском поприще пошло.И что важно скандалов вокруг него не припомню.
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NewLife
1633182088
Браво, Керж !
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MaxRnD
1633182716
Керж, тьфу, тьфу чтоб не сглазить, прямо по лекалам Бердыева исполняет - даёт результат из ничего ...
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raritet
1633182747
Не ожидал. Когда только Нижний Новгород появился в РПЛ, подумал о них как о раздатчиков очков, да простят меня болелы этого прекрасного клуба. А тут, что творится? Отобрать очки у Слуцкого, у Рубина на своем поле? Дорогого стоит. Саня, Брависсимо!!!
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житель СПб
1633182977
Ай да Нижний, ай да молодцы! Во главе с тренером, выросшим в Зените!
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