РПЛ. «Рубин» дома проиграл «Нижнему Новгороду», Хвича не забил пенальти

В десятом туре РПЛ «Рубин» потерпел домашнее поражение от «Нижнего Новгорода» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил Николай Калинский, забивший с пенальти в середине второго тайма.

До этого 11-метровый не реализовал полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия.

Благодаря победе «Нижний Новгород» обогнал «Рубин» в турнирной таблице чемпионата и теперь занимает седьмое место. Команда Леонида Слуцкого опустилась на восьмую строчку.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Рубин (Казань) – Нижний Новгород – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Калинский, 61 (с пенальти).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Нижегородов (Игнатьев, 88), Тальби, Костюков, Бакаев (Деспотович, 62), Самошников (Кварацхелия, 28), Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев (Пенчиков, 73), Калинский, Могилевец (Горбунов, 53), Шарипов, Берковский (Масоэро, 66), Ткачук, Эннин (Балай, 46).

Предупреждения: нет – Козлов, 35.

Нереализованный пенальти: Кварацхелия, 49 – нет.

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