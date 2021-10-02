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Рубин - Пари НН

02.10.2021, Суббота, 14:00 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 10 тур Рубин - Пари НН
Товарищеские матчи 2021

2 июля, пятница 15:00 Пари НН 0:3 Рубин
Февраль
9 февраля, вторник 11:00 Рубин 3:1 Пари НН
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +18610

    ilichkadr 2 октября 2021, 15:42

    Душит Нижний Рубин и по делом. Ничего не показывает Рубин, абсолютно ничего.

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    Рейтинг: +853

    FaTeK1945ru 2 октября 2021, 12:32

    ...ну ребята давайте!!! Жду победу РУБИНа !!!

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    Рейтинг: +67942

    portero 2 октября 2021, 10:11

    Думаю Нижний продолжит своё падение вниз...
    Хвалебные речи про Кержа-тренера были преждевременны.

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    Рейтинг: +18610

    ilichkadr > portero 2 октября 2021, 15:36

    Хвалебные речи про Слуцкого тоже были преждевременны. За 9 матчей Рубин 3 игры влетел и 2 свёл в ничью. Нет и игры в отличие от Нижнего.

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    Рейтинг: +39

    SSodnek > portero 2 октября 2021, 15:37

    Игра отвечает, как бы не закончилась.

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