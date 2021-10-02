Тальби, Дрейер и Онугха – в старте «Рубина»; у «Нижнего Новгорода» сыграют Могилевец и Эннин

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Нижнего Новгорода» на матч десятого тура РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Нижегородов, Тальби, Костюков, Бакаев, Самошников, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Могилевец, Шарипов, Берковский, Ткачук, Эннин.
- Матч пройдет в Казани на стадионе «Центральный».
- Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
- «Рубин» идет на 7-м месте в РПЛ, «Нижний Новгород» – на 10-м.
Источник: Официальный сайт РПЛ