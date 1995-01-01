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    Тальби, Дрейер и Онугха – в старте «Рубина»; у «Нижнего Новгорода» сыграют Могилевец и Эннин

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Нижнего Новгорода» на матч десятого тура РПЛ.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Нижегородов, Тальби, Костюков, Бакаев, Самошников, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Могилевец, Шарипов, Берковский, Ткачук, Эннин.

    • Матч пройдет в Казани на стадионе «Центральный».
    • Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
    • «Рубин» идет на 7-м месте в РПЛ, «Нижний Новгород» – на 10-м.

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +519

      El_Chori 1 час назад

      Ну трое на двое должны уж победить)))

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