Инсинье может перейти из «Наполи» в «Арсенал»

«Арсенал» заинтересован в подписании нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, сообщает Express со ссылкой на Corriere dello Sport.
По информации источника, лондонский клуб имеет наивысшие шансы заполучить 30-летнего футболиста.
Впрочем, сделка еще может сорваться, если форвард продлит с неаполитанцами контракт, истекающий в июне 2022 года.
- Инсинье – воспитанник «Наполи».
- В текущем сезоне итальянец забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 8 матчах.
- Его рыночная стоимость – 48 миллионов евро.
- Прошлым летом сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита».
Источник: Express