Инсинье может перейти из «Наполи» в «Арсенал»

«Арсенал» заинтересован в подписании нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, сообщает Express со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, лондонский клуб имеет наивысшие шансы заполучить 30-летнего футболиста.

Впрочем, сделка еще может сорваться, если форвард продлит с неаполитанцами контракт, истекающий в июне 2022 года.