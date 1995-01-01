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    Инсинье может перейти из «Наполи» в «Арсенал»

    «Арсенал» заинтересован в подписании нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, сообщает Express со ссылкой на Corriere dello Sport.

    По информации источника, лондонский клуб имеет наивысшие шансы заполучить 30-летнего футболиста.

    Впрочем, сделка еще может сорваться, если форвард продлит с неаполитанцами контракт, истекающий в июне 2022 года.

    • Инсинье – воспитанник «Наполи».
    • В текущем сезоне итальянец забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 8 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 48 миллионов евро.
    • Прошлым летом сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита».

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    Источник: Express

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