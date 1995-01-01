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    Лига конференций. «Рома» разгромила украинскую «Зарю»

    Во втором туре группового этапа Лиги конференций «Рома» на выезде одержала крупную победу над «Зарей» со счетом 3:0.

    Украинцы пропустили один гол в начале матча и два – в середине второго тайма. В составе римлян отличились Стефан Эль-Шаарави, Крис Смоллинг и Тэмми Абрахам.

    Команда Жозе Моуринью набрала максимально возможные шесть очков и возглавила группу ЛК.

    Лига конференций. Групповой этап. 2-й тур

    Заря (Украина) – Рома (Италия) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эль-Шаарави, 7; 0:2 – Смоллинг, 66; 0:3 – Абрахам, 68.

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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