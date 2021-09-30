Лига конференций. «Рома» разгромила украинскую «Зарю»

Во втором туре группового этапа Лиги конференций «Рома» на выезде одержала крупную победу над «Зарей» со счетом 3:0.

Украинцы пропустили один гол в начале матча и два – в середине второго тайма. В составе римлян отличились Стефан Эль-Шаарави, Крис Смоллинг и Тэмми Абрахам.

Команда Жозе Моуринью набрала максимально возможные шесть очков и возглавила группу ЛК.

Лига конференций. Групповой этап. 2-й тур

Заря (Украина) – Рома (Италия) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Эль-Шаарави, 7; 0:2 – Смоллинг, 66; 0:3 – Абрахам, 68.

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