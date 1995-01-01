Романцев – о Дзюбе: «Я бы после отказа игрока больше в сборную его не позвал»

ну ты то известный чудак
Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился мнением об отказе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
33-летний футболист объяснил свое решение неоптимальной физической формой.
«Меня в этой истории больше всего удивило то, что, оказывается, теперь футболисты сами определяют свою готовность выступать за сборную. Еще больше удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней.
Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал.
Тем более что сейчас команда создается не только в игровом плане, а еще и как коллектив, который должен поддерживать идеи тренера. И в этом процессе подобные моменты не помогают делу. Но это только мое мнение», – сказал Романцев.
- Дзюба выступает за сборную России с 2011 года.
- Он забил 30 мячей в 55 играх.
- Форварду не хватает 1 гола для бомбардирского рекорда национальной команды.