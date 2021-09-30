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  • Романцев – о Дзюбе: «Я бы после отказа игрока больше в сборную его не позвал»

Романцев – о Дзюбе: «Я бы после отказа игрока больше в сборную его не позвал»

30 сентября 2021, 19:58
27

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился мнением об отказе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

33-летний футболист объяснил свое решение неоптимальной физической формой.

«Меня в этой истории больше всего удивило то, что, оказывается, теперь футболисты сами определяют свою готовность выступать за сборную. Еще больше удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней.

Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал.

Тем более что сейчас команда создается не только в игровом плане, а еще и как коллектив, который должен поддерживать идеи тренера. И в этом процессе подобные моменты не помогают делу. Но это только мое мнение», – сказал Романцев.

  • Дзюба выступает за сборную России с 2011 года.
  • Он забил 30 мячей в 55 играх.
  • Форварду не хватает 1 гола для бомбардирского рекорда национальной команды.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Романцев Олег Карпин Валерий
Комментарии (27)
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Guinnesss
1633022853
Правильно сказал
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Константинн
1633022966
Олег Иваныч, не лукавьте, вы бы ни когда его не позвали.
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paracetamol
1633023760
Романцев завязал или все еще продолжает?
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Sancho010365
1633024403
Романцева мнение авторитетное. Я думаю он действительно бы его никогда не взял, потому что не подходит под игру команды. Олег Иванович за Спартаковскую школу, где была техника, скорость и красивая игра, вспомните ругали Спартак за то, что старались закатить мяч в пустые ворота. Но это была красота и ему не подходили пустые игроки, которые любят трепаться языком где не нужно.
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Plyash
1633024503
Многие жалуются на своё недомогание и почему-то никто - на свои мозги... Вот и Артёмка туда же.
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portero
1633024674
Ну если Дзюба за сборную будет играть как со шведами, то на кой хрен он там нужен???
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Hektor 84
1633031378
Так его больше не позовут!!! Рвался шлюбка в сборную к чабану?! Они там друг друга напаривали!)))
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Lilipyt
1633050946
Ох сколько разговоров то из-за этого. Романцев как Черчесов, у кого есть свое мнение, тот ему враг. Отказался он заранее до предстоящих матчей. Приятно видеть, что он осознает, что находится далеко от своих показателей и помочь ни чем не сможет. Значит пару звезд с него слетело. Теперь есть шансы у других. Воспользуются шансом, посмотрим!
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Дедуктор
1633056810
Уважаемому Олегу Иванычу следовало ьы пересмотреть матч Зенита с Мальме. Там Дзюба наглядно подтвердил: нельзя категорически брать игрока в таких ужасных кондициях в сборную. Матч с Рубином? Там бразилы разорвали рубиновых. Именно разорвали.
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Fortuna-Kirov
1633070235
Иваныч дело говорит!
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