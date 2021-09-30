Романцев – о Дзюбе: «Я бы после отказа игрока больше в сборную его не позвал»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился мнением об отказе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

33-летний футболист объяснил свое решение неоптимальной физической формой.

«Меня в этой истории больше всего удивило то, что, оказывается, теперь футболисты сами определяют свою готовность выступать за сборную. Еще больше удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней.

Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал.

Тем более что сейчас команда создается не только в игровом плане, а еще и как коллектив, который должен поддерживать идеи тренера. И в этом процессе подобные моменты не помогают делу. Но это только мое мнение», – сказал Романцев.