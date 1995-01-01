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    Романцев – о Дзюбе: «Я бы после отказа игрока больше в сборную его не позвал»

    Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился мнением об отказе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    33-летний футболист объяснил свое решение неоптимальной физической формой.

    «Меня в этой истории больше всего удивило то, что, оказывается, теперь футболисты сами определяют свою готовность выступать за сборную. Еще больше удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней.

    Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал.

    Тем более что сейчас команда создается не только в игровом плане, а еще и как коллектив, который должен поддерживать идеи тренера. И в этом процессе подобные моменты не помогают делу. Но это только мое мнение», – сказал Романцев.

    • Дзюба выступает за сборную России с 2011 года.
    • Он забил 30 мячей в 55 играх.
    • Форварду не хватает 1 гола для бомбардирского рекорда национальной команды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1051

      balam 12 минут назад

      ну ты то известный чудак

      1
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      Рейтинг: +52399

      portero 20 минут назад

      Ну если Дзюба за сборную будет играть как со шведами, то на кой хрен он там нужен???

      5
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    • ...
      Рейтинг: +8260

      playsh 23 минуты назад

      Многие жалуются на своё недомогание и почему-то никто - на свои мозги...
      Вот и Артёмка туда же.

      1
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      Рейтинг: +631

      Sancho010365 25 минут назад

      Романцева мнение авторитетное. Я думаю он действительно бы его никогда не взял, потому что не подходит под игру команды. Олег Иванович за Спартаковскую школу, где была техника, скорость и красивая игра, вспомните ругали Спартак за то, что старались закатить мяч в пустые ворота. Но это была красота и ему не подходили пустые игроки, которые любят трепаться языком где не нужно.

      5
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      Рейтинг: +2083

      Красногорск_Фан 27 минут назад

      Да вроде и Романцева особо никуда не зовут. При этом не отрицаю его достижений

      3
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      ...
      Рейтинг: +13385

      paracetamol > Красногорск_Фан 26 минут назад

      Пропил сборную в Японии. Кто ж его позовет?

      3
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      Рейтинг: +13385

      paracetamol 36 минут назад

      Романцев завязал или все еще продолжает?

      3
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      Рейтинг: +302

      Константинн 49 минут назад

      Олег Иваныч, не лукавьте, вы бы ни когда его не позвали.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      Guinnesss 51 минуту назад

      Правильно сказал

      5
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    • ...
      Рейтинг: +9708

      alex1951 53 минуты назад

      В том то и дело .....Ромашка это битый волчара,с ним не забалуешь....
      А Карпуша еще не оброс шерстью,прав не знает..
      Все какие то полушутки,полунаказания....А сборная- это прежде всего Дисциплина!

      2
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      Рейтинг: +201

      заткнитемнерот 58 минут назад

      Игдрочишка...

      2
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