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    Мбаппе, Гризманн, Варан и Погба – в составе сборной Франции на октябрьские матчи

    Тренерский штаб сборной Франции назвал составы команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 и Лиги наций.

    Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Майк Меньян («Милан»), Бенуа Костиль («Бордо»);

    Защитники: Люка Эрнандес, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (все – «Бавария»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»), Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»);

    Полузащитники: Маттео Гендузи («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Жордан Верету («Рома»), Орельен Тчуамени («Монако»);

    Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Мусса Диаби («Байер»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной Франции

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