Мбаппе, Гризманн, Варан и Погба – в составе сборной Франции на октябрьские матчи

Тренерский штаб сборной Франции назвал составы команды на октябрьские матчи Лиги наций.
Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Майк Меньян («Милан»), Бенуа Костиль («Бордо»);
Защитники: Люка Эрнандес, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (все – «Бавария»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»), Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»);
Полузащитники: Маттео Гендузи («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Жордан Верету («Рома»), Орельен Тчуамени («Монако»);
Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Мусса Диаби («Байер»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).
- 7 октября Франция сыграет в полуфинале Лиги наций с Бельгией.
Источник: твиттер сборной Франции