Романцев: «Спартак» превращается в безликого, рядового середняка»

В Спартак сейчас идут только за мазутными деньгами. Романцев живет старыми понятиями. Понсе, Ларссон, Промес. Да им по барабану какие то там традиции...(
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал результаты команды на старте сезона.
«То, что выигрывает команда, а проигрывает только тренер, давно и хорошо известно. Но раз так, то почему бы не спросить еще и с игроков? Почему так наплевательски стали относиться к своему делу Понсе, Ларссон, Промес, сдали Соболев, Бакаев, Зобнин? В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл.
Складывается впечатление, что этим молодым людям все равно, кто их тренер и чего он от них хочет. А ведь все, кого я назвал, футболисты хорошего класса, которые пока играют по настроению.
Вот встрепенулись — и обыграли «Уфу». Но ведь если разобраться, то обыграли-то четвертую команду от зада, у которой даже забито на мяч больше. Да еще на своем поле.
Вот так «Спартак» постепенно превращается в безликого, рядового середняка. И переломить ситуацию можно только при одном условии: если сами футболисты без кнута и уговоров соберутся и поймут, что защищают цвета клуба с огромными победными традициями», – сказал Романцев.
- «Спартак» по 9 туров идет на 8-м месте в РПЛ.
- Сегодня столичный клуб встретится с «Наполи» в Лиге Европы.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.