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  • Романцев: «Спартак» превращается в безликого, рядового середняка»

Романцев: «Спартак» превращается в безликого, рядового середняка»

30 сентября 2021, 14:25
24

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал результаты команды на старте сезона.

«То, что выигрывает команда, а проигрывает только тренер, давно и хорошо известно. Но раз так, то почему бы не спросить еще и с игроков? Почему так наплевательски стали относиться к своему делу Понсе, Ларссон, Промес, сдали Соболев, Бакаев, Зобнин? В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл.

Складывается впечатление, что этим молодым людям все равно, кто их тренер и чего он от них хочет. А ведь все, кого я назвал, футболисты хорошего класса, которые пока играют по настроению.

Вот встрепенулись — и обыграли «Уфу». Но ведь если разобраться, то обыграли-то четвертую команду от зада, у которой даже забито на мяч больше. Да еще на своем поле.

Вот так «Спартак» постепенно превращается в безликого, рядового середняка. И переломить ситуацию можно только при одном условии: если сами футболисты без кнута и уговоров соберутся и поймут, что защищают цвета клуба с огромными победными традициями», – сказал Романцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (24)
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slavа0508
1633002699
Тренер конечно несёт ответственность за результат . но дело и в игроках тоже . буквально все снизили к себе требовательность и не чего не изменить покупкой 2-3 даже хороших игроков . просто посмотрят на сторожил и тоже начнут играть в пол ноги .разгонять к чёрту это шайку надо ....и строить всё заново ...
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DOCTOR PENALTY
1633003237
Очень корректно высказался Олег Иваныч, всё-таки свои... Но, если объективно, Спартак уже давно конченый середняк. Причины очевидны: нет у клуба хозяина ( Федун не хозяин, банальный интриган ), а тренеру полномочия не дают. Игроки и все работники клуба это понимают и бросили вёсла, плывём как говно в проруби. Золота нам в ближайшее время не видать как своих ушей. ((( *****
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Guinnesss
1633003669
Не превращается, а превратился.ФНЛ в помощь.
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ilichkadr
1633006600
Олег Иваныч, ты какой-то наивный человек. Неужели не в курсе, что вместо спроса с игроков им зарплату повышают? На хрен кому сдались победные традиции прошлого века.
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Roma56
1633007590
Да сколько можно одно и тоже мусолить? С тем нескончаемым борделем, что творится в руководстве клуба - ни у игроков, ни у тренера не будет никакой мотивации и гордости выступать за клуб. Точнее возможна только одна мотивация - как у Тедеско в том сезоне - побеждать не на радость, а во злобу всем обстоятельствам и свалить подальше из этого болота
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серега кашин
1633010136
к сожелению уже превратился
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portero
1633010429
Футболисты чуток стараются жо получения хорошего контракта, после получения начинается пофигизм и гулянки. Это 90% в РПЛ так себя ведет, наверное контракты "кривые"...
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Жентус
1633011173
Плевать они хотели на ваши традиции. Вот, допустим Тилль) Ушел в Фейенорд и это для него команда с большими традициями, там он пошел на понижение зарплаты и регулярно забивает. А вы для него, это денежный мешок, как и для всех других футболистов. И этого ничто не изменит уже. Вам давно надо менять руководство и состав, избавиться об безразличных кровососов и набрать нормальных профессионалов. Иначе никак.
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NewLife
1633013644
Лучше быть честным середняком, чем дутым чемпионом.
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vladimir-7
1633014729
Да у вас в команде только Ларссон, Айртон и Жиго играют, остальные приходят только деньги получать.
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