Романцев: «Спартак» превращается в безликого, рядового середняка»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал результаты команды на старте сезона.

«То, что выигрывает команда, а проигрывает только тренер, давно и хорошо известно. Но раз так, то почему бы не спросить еще и с игроков? Почему так наплевательски стали относиться к своему делу Понсе, Ларссон, Промес, сдали Соболев, Бакаев, Зобнин? В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл.

Складывается впечатление, что этим молодым людям все равно, кто их тренер и чего он от них хочет. А ведь все, кого я назвал, футболисты хорошего класса, которые пока играют по настроению.

Вот встрепенулись — и обыграли «Уфу». Но ведь если разобраться, то обыграли-то четвертую команду от зада, у которой даже забито на мяч больше. Да еще на своем поле.

Вот так «Спартак» постепенно превращается в безликого, рядового середняка. И переломить ситуацию можно только при одном условии: если сами футболисты без кнута и уговоров соберутся и поймут, что защищают цвета клуба с огромными победными традициями», – сказал Романцев.