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    Романцев: «Спартак» превращается в безликого, рядового середняка»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал результаты команды на старте сезона.

    «То, что выигрывает команда, а проигрывает только тренер, давно и хорошо известно. Но раз так, то почему бы не спросить еще и с игроков? Почему так наплевательски стали относиться к своему делу Понсе, Ларссон, Промес, сдали Соболев, Бакаев, Зобнин? В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл.

    Складывается впечатление, что этим молодым людям все равно, кто их тренер и чего он от них хочет. А ведь все, кого я назвал, футболисты хорошего класса, которые пока играют по настроению.

    Вот встрепенулись — и обыграли «Уфу». Но ведь если разобраться, то обыграли-то четвертую команду от зада, у которой даже забито на мяч больше. Да еще на своем поле.

    Вот так «Спартак» постепенно превращается в безликого, рядового середняка. И переломить ситуацию можно только при одном условии: если сами футболисты без кнута и уговоров соберутся и поймут, что защищают цвета клуба с огромными победными традициями», – сказал Романцев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии23
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      Рейтинг: +9802

      Cleaner 21 минуту назад

      В Спартак сейчас идут только за мазутными деньгами. Романцев живет старыми понятиями. Понсе, Ларссон, Промес. Да им по барабану какие то там традиции...(

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      Рейтинг: +635

      Roma56 35 минут назад

      Да сколько можно одно и тоже мусолить?
      С тем нескончаемым борделем, что творится в руководстве клуба - ни у игроков, ни у тренера не будет никакой мотивации и гордости выступать за клуб.
      Точнее возможна только одна мотивация - как у Тедеско в том сезоне - побеждать не на радость, а во злобу всем обстоятельствам и свалить подальше из этого болота

      1
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      Рейтинг: +10367

      NewLife 46 минут назад

      Селекция провалена, команда неукомплектована, назначают в руководство хз кого, а ОИР гонит на футболистов, у которых в команде из-за короткой скамейки нет конкуренции и хорошая зарплата.
      "Нет, ребята, все не так, все не так, ребята" В.С. Высоцкий.

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      Рейтинг: +12143

      ilichkadr 52 минуты назад

      Олег Иваныч, ты какой-то наивный человек. Неужели не в курсе, что вместо спроса с игроков им зарплату повышают? На хрен кому сдались победные традиции прошлого века.

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      Рейтинг: +1319

      22 raza chemp > ilichkadr 19 минут назад

      Да все правильно он говорит. Зп не должна влиять на самоотдачу спортсмена профессионала, если он профи то он будет и бесплатно рыгать на поле лишь бы добиться победы, просто это поколение такое ни самоуважения ни чего, одни только бабки на уме

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      Рейтинг: +326

      jek718875 53 минуты назад

      Самый действенный способ это бить...РУБЛЁМ,сразу забегают,как будто скипидар налили в жопу,СОБОЛЕВА будете ловить километрах в трёх от стадиона

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      Рейтинг: +10523

      Литейный4 58 минут назад

      Раньше хоть результат был. И то в те времена, когда бромонтан жрали вёдрами и скупали лучших со всех команд. А сейчас только судей подмасливают. Да и те не в силах помочь лузерам. Гыгыгы

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      Рейтинг: +10523

      Литейный4 1 час назад

      Трещит по швам мазутный проект. Гыгыгы

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      Рейтинг: +306

      alefreddy 1 час назад

      Верно говорит очень хороший тренер игроки отбывают номер на поле

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      Рейтинг: +3342

      Дедуктор 1 час назад

      Если бы уважаемый Олег Иваныч был по нации хохлоевреем и болел с пеленок за кыiвских мiнтов. То он бы всё зараз понял. А так - задает дурацкие риторические вопросы. Будто не в себе уважаемый человек.

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      Рейтинг: +223

      Guinnesss 1 час назад

      Не превращается, а превратился.ФНЛ в помощь.

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