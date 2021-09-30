Семак, Николич, Шварц, Гончаренко и Березуцкий – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре

Российская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего тренера по итогам сентября.
В список претендентов попали пять специалистов:
- Сергей Семак, «Зенит» – 9 очков в 3 матчах;
- Сандро Шварц, «Динамо» – 6 очков в 3 матчах;
- Марко Николич, «Локомотив» – 5 очков в 3 матчах;
- Виктор Гончаренко, «Краснодар» – 7 очков в 3 матчах;
- Алексей Березуцкий, ЦСКА – 7 очков в 3 матчах.
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Источник: Официальный твиттер РПЛ
Очень многое зависит не толтко от мастерства и таланта тренера, но и от состава исполнителей.
Дай сейчас Тухелю, Клопу или Конте состав Урала например посмотрел бы я на это зрелище. Да и еще один тренер с командой предположим обыграл ведущие команды а кто то Ростов с Уралом, есть же разница. Так что здесь надо учитывать все факторы. А лучше циплят в данном случаее считать по весне