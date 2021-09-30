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  • Семак, Николич, Шварц, Гончаренко и Березуцкий – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре

Семак, Николич, Шварц, Гончаренко и Березуцкий – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре

30 сентября 2021, 11:28
10

Российская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего тренера по итогам сентября.

В список претендентов попали пять специалистов:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Динамо Краснодар ЦСКА Гончаренко Виктор Николич Марко Семак Сергей Шварц Сандро Березуцкий Алексей
Комментарии (10)
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111Hunter111
1632991448
Сергей Семак + СУДЬИ, «Зенит» – 9 очков в 3 матчах
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Боцман59rus
1632993688
_я вот не понимаю, кому нужны эти выборы- титулы промежуточные, уж точно не тренерам, да и болельщикам этих клубов гораздо важнее победы и игра команды.Это напоминает мне трансляции РПЛ на Матч ТВ, когда журналисты, вместо непосредственно своих прямых обязанностей, в виде комментариев к игре, весь второй тайм занимаются бесполезным трепом, в ходе которого, как им кажется, занимаются очень важным делом, определяя лучшего игрока матча, соответственно вместе с гостями в студии
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САДЫЧОК
1632994520
Конечно , же Шварц ! Открывающий и поддерживающий Наш Футбол !
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vladimir-7
1632995295
Если серьезно и объективно, то два тренера достойны быть лучшими тренерами РПЛ, это С. Шварц и М. Николич. Но если необходимо одного выбрать, то – С. Шварц. ИМХО.
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Красногорск_Фан
1632996593
За что в этом списке Николич?! За 2 ничиьи с командами снизу таблицы. Не список а фуфло
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Форвард 79
1633003887
Весь этот выбор весьма скептический
Очень многое зависит не толтко от мастерства и таланта тренера, но и от состава исполнителей.
Дай сейчас Тухелю, Клопу или Конте состав Урала например посмотрел бы я на это зрелище. Да и еще один тренер с командой предположим обыграл ведущие команды а кто то Ростов с Уралом, есть же разница. Так что здесь надо учитывать все факторы. А лучше циплят в данном случаее считать по весне
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vladimir-7
1633008240
РПЛ в лице Прядкина, убрали бы эту позорную рекламу по ТВ с Гаспромом: Все игры показывают под эгидой Газпрома и футбол тоже, где игроки в голубых футболках всех обыгрывают и забивают гол, а в середине поля кучкой стоят все игроки в красных футболках и белых трусах и говорят игрокам-соперникам: вы в свои ворота забили, придурки, наши ворота напротив.
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