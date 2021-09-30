Семак, Николич, Шварц, Гончаренко и Березуцкий – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре

Российская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего тренера по итогам сентября.

В список претендентов попали пять специалистов:

Кто из наставников был лучшим в сентябре?Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтактеВ этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяца pic.twitter.com/BAeXyAIXoS