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    Семак, Николич, Шварц, Гончаренко и Березуцкий – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре

    Российская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего тренера по итогам сентября.

    В список претендентов попали пять специалистов:

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      dabo74 54 минуты назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +2070

      Красногорск_Фан 1 час назад

      За что в этом списке Николич?! За 2 ничиьи с командами снизу таблицы. Не список а фуфло

      0
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      Рейтинг: +3867

      Semenycch 1 час назад

      Шварц? Интересный тренер. Я несколько десятилетий болею за Семака и он, по моему мнению, лучший.

      0
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      Рейтинг: +103

      Землякруглая > Semenycch 1 час назад

      С его рождения, бл@ть, чтоли за него болеешь?

      0
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      Рейтинг: +3867

      Semenycch > Землякруглая 1 час назад

      Шлюхам не стоит отвечать, но тебе, так и быть, отвечу, за Семака болею со времени его игры за ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +21416

      vladimir-7 1 час назад

      Если серьезно и объективно, то два тренера достойны быть лучшими тренерами РПЛ, это С. Шварц и М. Николич. Но если необходимо одного
      выбрать, то – С. Шварц. ИМХО.

      0
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      Рейтинг: +21416

      vladimir-7 > vladimir-7 1 час назад

      Однако, такой выбор лучшего тренера, надо проводить в конце
      сезона и не по очкам, заработанных командой, а личными
      действиями тренера, его талантом выигрывать в сложных для
      команды ситуациях и другими его способностями.

      0
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      Рейтинг: +8123

      САДЫЧОК 1 час назад

      Конечно , же Шварц ! Открывающий и поддерживающий Наш Футбол !

      1
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      Рейтинг: +24948

      silver29 1 час назад

      Уже не первый тур лучшим тренером является Миллер, он успевает и клуб и судей тренировать.

      2
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      Рейтинг: +25308

      Боцман59rus 1 час назад

      _я вот не понимаю, кому нужны эти выборы- титулы промежуточные, уж точно не тренерам, да и болельщикам этих клубов гораздо важнее победы и игра команды.Это напоминает мне трансляции РПЛ на Матч ТВ, когда журналисты, вместо непосредственно своих прямых обязанностей, в виде комментариев к игре, весь второй тайм занимаются бесполезным трепом, в ходе которого, как им кажется, занимаются очень важным делом, определяя лучшего игрока матча, соответственно вместе с гостями в студии

      0
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      Рейтинг: +498

      Каменный стояк 2 часа назад

      Симак - легенда)))) Прядкин его сейчас всеми титулами наградит, какими только можно))) Лишь бы Миллер баблом продолжал закидывать)))

      2
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      Рейтинг: +132

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Газпром Сережке отдаст и нужно еще ему дать лучшего тренера месяца в ЛЧ вроде же сам Мальме обыграли.

      3
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      Рейтинг: +348

      111Hunter111 2 часа назад

      Сергей Семак + СУДЬИ, «Зенит» – 9 очков в 3 матчах

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