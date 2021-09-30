Семак, Николич, Шварц, Гончаренко и Березуцкий – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Российская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего тренера по итогам сентября.
В список претендентов попали пять специалистов:
- Сергей Семак, «Зенит» – 9 очков в 3 матчах;
- Сандро Шварц, «Динамо» – 6 очков в 3 матчах;
- Марко Николич, «Локомотив» – 5 очков в 3 матчах;
- Виктор Гончаренко, «Краснодар» – 7 очков в 3 матчах;
- Алексей Березуцкий, ЦСКА – 7 очков в 3 матчах.
Кто из наставников был лучшим в сентябре?Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтактеВ этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяца pic.twitter.com/BAeXyAIXoS— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2021