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    Главные новости дня. «Зенит» добился своей крупнейшей победы в Лиге чемпионов, Прядкин может покинуть пост президента РПЛ

    Роналду установил рекорд по количеству игр в Лиге чемпионов. Первый матч в турнире он провел 19 лет назад.

    «Шериф» в текущем евросезоне набрал 15 очков в таблицу коэффициентов УЕФА, все клубы РПЛ – 8,5.

    Metaratings: Тедеско – претендент на замену Николичу в «Локомотиве».

    Прядкин может покинуть пост президента РПЛ. Газизова, Бабаева, Сайманова или Пивоварова могут назначить и.о.

    «Кремлевская прачка»: Малофеев хочет купить «Спартак», чтобы собрать электорат для выборов.

    Прядкин планирует встретиться с Миллером. Глава РПЛ хочет заручиться его поддержкой, чтобы не потерять свой пост.

    Игроки «Ангушта» окружили и избили судью после матча. Их отстранили от футбола на срок от 1 года до 2-х лет.

    Diario Gol: Симеоне попросил купить Барриоса в «Атлетико». Трансфер оценивается в 15 миллионов.

    Лига чемпионов. «Зенит» победил впервые за два года, разгромив дома «Мальме».

    Фанаты освистали Дзюбу, замененного в матче с «Мальме».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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