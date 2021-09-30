Главные новости дня. «Зенит» добился своей крупнейшей победы в Лиге чемпионов, Прядкин может покинуть пост президента РПЛ

Роналду установил рекорд по количеству игр в Лиге чемпионов. Первый матч в турнире он провел 19 лет назад.

«Шериф» в текущем евросезоне набрал 15 очков в таблицу коэффициентов УЕФА, все клубы РПЛ – 8,5.

Metaratings: Тедеско – претендент на замену Николичу в «Локомотиве».

Прядкин может покинуть пост президента РПЛ. Газизова, Бабаева, Сайманова или Пивоварова могут назначить и.о.

«Кремлевская прачка»: Малофеев хочет купить «Спартак», чтобы собрать электорат для выборов.

Прядкин планирует встретиться с Миллером. Глава РПЛ хочет заручиться его поддержкой, чтобы не потерять свой пост.

Игроки «Ангушта» окружили и избили судью после матча. Их отстранили от футбола на срок от 1 года до 2-х лет.

Diario Gol: Симеоне попросил купить Барриоса в «Атлетико». Трансфер оценивается в 15 миллионов.

Лига чемпионов. «Зенит» победил впервые за два года, разгромив дома «Мальме».

Фанаты освистали Дзюбу, замененного в матче с «Мальме».