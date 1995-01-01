Роналду установил рекорд по количеству игр в Лиге чемпионов. Первый матч в турнире он провел 19 лет назад

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом». В старте англичан вышел форвард Криштиану Роналду.

Это его 178-й матч в турнире – это рекорд. Португалец обогнал Икера Касильяса.