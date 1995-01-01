Роналдуев , является образцом для футболистов всех времен и народов. Нет более добросовестного наапода, в истории человечества.
В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом». В старте англичан вышел форвард Криштиану Роналду.
Это его 178-й матч в турнире – это рекорд. Португалец обогнал Икера Касильяса.
- Роналду впервые сыграл в Лиге чемпионов в 2002 году.
- Португалец 5 раз выигрывал Лигу чемпионов.
- 1 из них – с «Манчестер Юнайтед».