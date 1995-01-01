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    Роналду установил рекорд по количеству игр в Лиге чемпионов. Первый матч в турнире он провел 19 лет назад

    В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом». В старте англичан вышел форвард Криштиану Роналду.

    Это его 178-й матч в турнире – это рекорд. Португалец обогнал Икера Касильяса.

    • Роналду впервые сыграл в Лиге чемпионов в 2002 году.
    • Португалец 5 раз выигрывал Лигу чемпионов.
    • 1 из них – с «Манчестер Юнайтед».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1427

      anjaneri 11 минут назад

      Роналдуев , является образцом для футболистов всех времен и народов. Нет более добросовестного наапода, в истории человечества.

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      Рейтинг: +2397

      BlackMurder 15 минут назад

      Хоть, я его не особо перевариваю, но он легенда, как ни крути, да, немного сдал , но его организм , его тренировки , это феномен, так держать себя, вписывается в любой клуб, в отличии от своего соперника бывшего Месси , не, это история, и я буду рад говорить своим детям , которые занимаются футболом , что надо равняться на легенд

      0
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      Рейтинг: +8218

      playsh 27 минут назад

      Да,были люди в наше время
      Не то,что нынешнее племя
      Богатыри - не вы...
      Браво,Криш.Продолжай штамповать.

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      Рейтинг: +144

      Venom888 27 минут назад

      Потом наверное только люди-роботы какие нить будут эти рекорды покорят, наверное больше не будет таких как Рон.

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      Рейтинг: +14474

      Garrincha58 30 минут назад

      даёшь 200!

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      Рейтинг: +10444

      житель СПб 31 минуту назад

      История! Величие...

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