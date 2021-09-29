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  • Игроки «Ангушта» окружили и избили судью после матча. Их отстранили от футбола на срок от 1 года до 2-х лет

Игроки «Ангушта» окружили и избили судью после матча. Их отстранили от футбола на срок от 1 года до 2-х лет

29 сентября 2021, 17:40
28

Футболисты «Ангушта» из Назрани получили длительную дисквалификацию за избиение арбитра в матче любительского чемпионата России (3 дивизион) с «Энергетиком» (1:2).

«На 88-й минуте мачта после правильного назначения судьей штрафного удара в ворота команды «Ангушт» игрок команды Алиев Бекхан был удален за нецензурную брань в адрес судьи. Уходя с поля, он бросил в помощника судьи Бульмирского Алексея снятый с руки бинт.

После финального свистка судью Смирнова окружили игроки команды «Ангушт», и Балаев Магомед нанес ему два удара рукой в лицо. Игрок Зязиков Руслан сзади нанес два удара ногой и рукой. Игрок Алиев Бекхан напал на помощника судьи Наумова Виталия, повалил его и нанeс несколько ударов ногой.

Наряд полиции в количестве 8 человек незамедлительно выбежал на поле и взял под охрану судейскую бригаду.

Конфликт начал затихать, но запасной игрок команды «Ангушт» Мархиев Сафарбек затеял драку с игроками команды «Энергетик». В драке приняли участие игроки обеих команд. После этого на поле стали выбегать болельщики и драка продолжалась с их участием.

Полиции понадобилось около 5 минут для наведения порядка матча «Энергетик» – «Ангушт». Наиболее активное участие в драке приняли игроки «Ангушта» Мархиев Сафарбек и Алиев Бекхан, а также футболисты «Энергетика» Аслануко Алан и Орсаев Артeм», – сообщили в КДК.

По итогам инцидента КДК дисквалифицировал напавшего на судью Алиева на два года, а Балаева и Зязикова – на год. Участвовавшие в массовой драке Мархиев, Аслануко и Орсаев дисквалифицированы на шесть матчей.

Источник: Футбол ЮФО-СКФО
Россия Ангушт
Комментарии (28)
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Vitaga
1632927984
по сути хулиганство с нанесением легких телесных повреждений и нарушение порядка при массовых мероприятиях. им условный срок надо давать 1-2 года
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Иван Петров 1986
1632928608
А это же уголовные преступления, причем тут дисквалификация, тут сажать нужно.
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Боцман59rus
1632929629
Сколько можно зверькам беспределить, оправдывая все "горячей кровью"
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portero
1632929669
а почему суд им условняк не выписал? пяток лет, при повторном нарушении реальный срок......
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sochi-2013
1632932484
Союз распался, а титульная нация, как была так и осталась, самой бесправной. У оккупантов диаспоры, а если русские объединяются - это нацисты. Меня этим, еще лет 25 назад, краснополянский грек подкалывал. Говорил: Странный вы народ русские. (я смягчил)
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Антибиотик
1632933066
Не русские, без мозгов совсем. Все почему-то списывается на горячую кровь. Садить нужно, там объяснят.
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3meeeD
1632933166
Чёрные грязь!
Ответить
paracetamol
1632933945
Их в тюрягу надо, а не от футбола отстранять!
Ответить
Skull_Boy
1632935319
Черножопых только в зоопарке держать надо
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deinego77@yandex.ru
1632941161
Уголовщиной попахивает, а они отстраняют.Какого нибудь Ваньку уже в СИЗО упёрли - а этих нельзя!
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