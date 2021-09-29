Игроки «Ангушта» окружили и избили судью после матча. Их отстранили от футбола на срок от 1 года до 2-х лет

Футболисты «Ангушта» из Назрани получили длительную дисквалификацию за избиение арбитра в матче любительского чемпионата России (3 дивизион) с «Энергетиком» (1:2).

«На 88-й минуте мачта после правильного назначения судьей штрафного удара в ворота команды «Ангушт» игрок команды Алиев Бекхан был удален за нецензурную брань в адрес судьи. Уходя с поля, он бросил в помощника судьи Бульмирского Алексея снятый с руки бинт.

После финального свистка судью Смирнова окружили игроки команды «Ангушт», и Балаев Магомед нанес ему два удара рукой в лицо. Игрок Зязиков Руслан сзади нанес два удара ногой и рукой. Игрок Алиев Бекхан напал на помощника судьи Наумова Виталия, повалил его и нанeс несколько ударов ногой.

Наряд полиции в количестве 8 человек незамедлительно выбежал на поле и взял под охрану судейскую бригаду.

Конфликт начал затихать, но запасной игрок команды «Ангушт» Мархиев Сафарбек затеял драку с игроками команды «Энергетик». В драке приняли участие игроки обеих команд. После этого на поле стали выбегать болельщики и драка продолжалась с их участием.

Полиции понадобилось около 5 минут для наведения порядка матча «Энергетик» – «Ангушт». Наиболее активное участие в драке приняли игроки «Ангушта» Мархиев Сафарбек и Алиев Бекхан, а также футболисты «Энергетика» Аслануко Алан и Орсаев Артeм», – сообщили в КДК.

По итогам инцидента КДК дисквалифицировал напавшего на судью Алиева на два года, а Балаева и Зязикова – на год. Участвовавшие в массовой драке Мархиев, Аслануко и Орсаев дисквалифицированы на шесть матчей.