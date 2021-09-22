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    Игроки «Ангушта» окружили и избили судью после матча. Их отстранили от футбола на срок от 1 года до 2-х лет

    Футболисты «Ангушта» из Назрани получили длительную дисквалификацию за избиение арбитра в матче любительского чемпионата России (3 дивизион) с «Энергетиком» (1:2).

    «На 88-й минуте мачта после правильного назначения судьей штрафного удара в ворота команды «Ангушт» игрок команды Алиев Бекхан был удален за нецензурную брань в адрес судьи. Уходя с поля, он бросил в помощника судьи Бульмирского Алексея снятый с руки бинт.

    После финального свистка судью Смирнова окружили игроки команды «Ангушт», и Балаев Магомед нанес ему два удара рукой в лицо. Игрок Зязиков Руслан сзади нанес два удара ногой и рукой. Игрок Алиев Бекхан напал на помощника судьи Наумова Виталия, повалил его и нанeс несколько ударов ногой.

    Наряд полиции в количестве 8 человек незамедлительно выбежал на поле и взял под охрану судейскую бригаду.

    Конфликт начал затихать, но запасной игрок команды «Ангушт» Мархиев Сафарбек затеял драку с игроками команды «Энергетик». В драке приняли участие игроки обеих команд. После этого на поле стали выбегать болельщики и драка продолжалась с их участием.

    Полиции понадобилось около 5 минут для наведения порядка матча «Энергетик» – «Ангушт». Наиболее активное участие в драке приняли игроки «Ангушта» Мархиев Сафарбек и Алиев Бекхан, а также футболисты «Энергетика» Аслануко Алан и Орсаев Артeм», – сообщили в КДК.

    По итогам инцидента КДК дисквалифицировал напавшего на судью Алиева на два года, а Балаева и Зязикова – на год. Участвовавшие в массовой драке Мархиев, Аслануко и Орсаев дисквалифицированы на шесть матчей.

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    Источник: Футбол ЮФО-СКФО

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2766

      Иван Петров 1986 16 минут назад

      А это же уголовные преступления, причем тут дисквалификация, тут сажать нужно.

      3
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      ...
      Рейтинг: +13504

      Persona_non_Grata > Иван Петров 1986 6 минут назад

      Места Кокорина и Мамаева в футбольной тюремной команде свободны ... )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +42

      Fnatiik91 18 минут назад

      зверье

      0
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      Рейтинг: +4303

      TOMSON 18 минут назад

      Кокорин с Мамаевым за подобное срок мотали.

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      Рейтинг: +7413

      FanatSerj 24 минуты назад

      Ах-хаа-хааа, срочно этих "любителей" перевести в "профессионалы", только спорт поменять на бокс, смешанные единоборства или что то из этого рода, а то пропадают таланты почём зря.

      0
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      Рейтинг: +7845

      Alekxei Z. 24 минуты назад

      Крик по стадиону " Судья продажная " не из той же оперы ?
      Чему удивляться, там живут по своим законам.

      1
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      Рейтинг: +156

      Vitaga 26 минут назад

      по сути хулиганство с нанесением легких телесных повреждений и нарушение порядка при массовых мероприятиях. им условный срок надо давать 1-2 года

      2
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      Рейтинг: +744

      Князев 40 минут назад

      Народ горячий. Надеюсь дисквалификация образумит. При повторении необходимо снимать команду с соревнований. Но и судьям надо быть осмотрительней и судить честно!

      0
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      Рейтинг: +1270

      Олег1204 > Князев 14 минут назад

      Надо им свою лигу и своих судей и пусть делают друг с другом че хотят. В Европе бы после такого команду снял бы в полном составе. У нас я так понимаю законы гор в РФ

      1
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      Рейтинг: +3523

      FENIX-SL 40 минут назад

      были бы русскими...
      лишили бы не футбола

      1
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      Рейтинг: +1737

      Niko 43 минуты назад

      так и будет этот бардак продолжаться пока реальные сроки получать не начнут. Как не понятно этим идиотам, что нельзя поднимать руку на другого человека вне спортивных единоборств и вне стычек фанатов(опять же по согласованию).

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      Рейтинг: +3258

      Питерский князь 44 минуты назад

      Я бы их пожизненно дисквалифицировал!

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