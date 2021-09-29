Diario Gol: Симеоне попросил купить Барриоса в «Атлетико». Трансфер оценивается в 15 миллионов

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в Примере.
По информации Diario Gol, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне попросил руководство клуба купить 27-летнего колумбийца. Помимо мадридского клуба интерес к Барриосу проявляет «Севилья». Сам футболист не против того, чтобы переехать в Испанию.
Оба клуба попытаются купить хавбека «Зенита» зимой. Возможный трансфер оценивается в 15 миллионов евро.
- Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
- В этом сезоне он провел 8 матчей за клуб.
- Рыночная стоимость колумбийца – 18 миллионов евро.
Источник: Diario Gol