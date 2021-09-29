Diario Gol: Симеоне попросил купить Барриоса в «Атлетико». Трансфер оценивается в 15 миллионов

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в Примере.

По информации Diario Gol, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне попросил руководство клуба купить 27-летнего колумбийца. Помимо мадридского клуба интерес к Барриосу проявляет «Севилья». Сам футболист не против того, чтобы переехать в Испанию.

Оба клуба попытаются купить хавбека «Зенита» зимой. Возможный трансфер оценивается в 15 миллионов евро.