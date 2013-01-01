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    Diario Gol: Симеоне попросил купить Барриоса в «Атлетико». Трансфер оценивается в 15 миллионов

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в Примере.

    По информации Diario Gol, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне попросил руководство клуба купить 27-летнего колумбийца. Помимо мадридского клуба интерес к Барриосу проявляет «Севилья». Сам футболист не против того, чтобы переехать в Испанию.

    Оба клуба попытаются купить хавбека «Зенита» зимой. Возможный трансфер оценивается в 15 миллионов евро.

    • Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
    • В этом сезоне он провел 8 матчей за клуб.
    • Рыночная стоимость колумбийца – 18 миллионов евро.

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    Источник: Diario Gol

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +52281

      portero 2 минуты назад

      спрос на колумбийцев, а колумбийца из Шерифа еще никто не хачет купить?

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