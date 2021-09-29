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  • Спортсменов до 23 лет могут обязать выплачивать компенсацию клубам при трансфере за рубеж

Спортсменов до 23 лет могут обязать выплачивать компенсацию клубам при трансфере за рубеж

29 сентября 2021, 16:12
14

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, обязывающий молодых спортсменов выплачивать денежную компенсацию своим клубам в случае трансфера за рубеж.

В пояснительной записке отмечается, что из-за пробела в законодательстве в отдельных видах спорта иностранные команды зачастую получают молодых российских спортсменов бесплатно.

В связи с этим для отдельных видов спорта предлагается установить специальное правило. Если спортсмен до 23 лет зарегистрирован зарубежным клубом или организацией для участия в иностранных турнирах (исключение – лиги, в которых состоят российские клубы) на основании трудового договора, он обязан выплатить компенсацию подготовившей его российской организации.

Перечень видов спорта и порядок выплаты будет устанавливать Минспорта с учетом мнения общероссийских спортивных организаций.

Источник: сайт Госдумы
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (14)
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Кирилл Михайлов
1632921476
Маразм. Им доплачивать нужно!
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Олег1204
1632922023
Ну че, терь точно на олимпиаду попадем.
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Олег1204
1632922133
Хотя у нас выбора нет, мы ничего не решаем, так что чем быстрее эти животные добьют наш футбол , тем быстрее он подешевеет , тем быстрее от него всякое засохшее говно отвалится
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FanatSerj
1632922796
Большого футбола это явно не касается, у нас хоть каких то вменяемых до 23 лет легионеров просто нет, им всем у нас хорошо ))) А вот касаемо других видов спорта это было бы очень справедливо.
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Hektor 84
1632923113
Очередной тупизм! Сборная России по футболу стремится на летнюю олимпиаду...
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Garrincha58
1632925165
шапито
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Simbirsk
1632942271
А может стоит удерживать талантливых спортсменов не ограничительными мерами, а поощрительными? У правительства видимо нет более глобальных задач, как лезть в развитие спорта. Разберитесь лучше сначала с социальными проблемами. Пенсионеры, уровень доходов населения и т.д. и т.п. Решите сначала вопрос с насущными проблемами, мы уж как-нибудь подождем наших побед пока вы это решать будете
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житель СПб
1632945172
Игрок - свободный агент заключает за границей контракт с иностранным клубом. И как они планируют заставлять иностранный клуб платить в Россию?! Чудеса мыслительного процесса...
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Сергей Свояк
1632947267
Футболу это не грозит :D А вот доп.компенсация за переход (именно переход, а не свободное подписание) на повышение, например в клуб РФ, а в особенности в клуб РФ, который играет в ЛЧ, - да! В этом сесть смысл.
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