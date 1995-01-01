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    Спортсменов до 23 лет могут обязать выплачивать компенсацию клубам при трансфере за рубеж

    Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, обязывающий молодых спортсменов выплачивать денежную компенсацию своим клубам в случае трансфера за рубеж.

    В пояснительной записке отмечается, что из-за пробела в законодательстве в отдельных видах спорта иностранные команды зачастую получают молодых российских спортсменов бесплатно.

    В связи с этим для отдельных видов спорта предлагается установить специальное правило. Если спортсмен до 23 лет зарегистрирован зарубежным клубом или организацией для участия в иностранных турнирах (исключение – лиги, в которых состоят российские клубы) на основании трудового договора, он обязан выплатить компенсацию подготовившей его российской организации.

    Перечень видов спорта и порядок выплаты будет устанавливать Минспорта с учетом мнения общероссийских спортивных организаций.

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    Источник: сайт Госдумы

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11756

      Hektor 84 8 минут назад

      Очередной тупизм! Сборная России по футболу стремится на летнюю олимпиаду...

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      Рейтинг: +7406

      FanatSerj 13 минут назад

      Большого футбола это явно не касается, у нас хоть каких то вменяемых до 23 лет легионеров просто нет, им всем у нас хорошо )))
      А вот касаемо других видов спорта это было бы очень справедливо.

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      Рейтинг: +1268

      Олег1204 24 минуты назад

      Хотя у нас выбора нет, мы ничего не решаем, так что чем быстрее эти животные добьют наш футбол , тем быстрее он подешевеет , тем быстрее от него всякое засохшее говно отвалится

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      Рейтинг: +1268

      Олег1204 26 минут назад

      Ну че, терь точно на олимпиаду попадем.

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      Рейтинг: +175

      Кирилл Михайлов 35 минут назад

      Маразм. Им доплачивать нужно!

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      Рейтинг: +274

      Forvard47 37 минут назад

      Аху**ь просто звиздец..... ну все да здравствует великие противостояния на стадиях квалификациях к ек с командами из сан марино , гибралтара...

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