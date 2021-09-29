Спортсменов до 23 лет могут обязать выплачивать компенсацию клубам при трансфере за рубеж

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, обязывающий молодых спортсменов выплачивать денежную компенсацию своим клубам в случае трансфера за рубеж.

В пояснительной записке отмечается, что из-за пробела в законодательстве в отдельных видах спорта иностранные команды зачастую получают молодых российских спортсменов бесплатно.

В связи с этим для отдельных видов спорта предлагается установить специальное правило. Если спортсмен до 23 лет зарегистрирован зарубежным клубом или организацией для участия в иностранных турнирах (исключение – лиги, в которых состоят российские клубы) на основании трудового договора, он обязан выплатить компенсацию подготовившей его российской организации.

Перечень видов спорта и порядок выплаты будет устанавливать Минспорта с учетом мнения общероссийских спортивных организаций.