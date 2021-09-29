Лига чемпионов. «Ливерпуль» разгромил «Порту» на выезде, «Лейпциг» уступил «Брюгге»

«Ливерпуль» разгромил «Порту» (5:1) на выезде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Дубль оформили Мохамед Салах и Роберто Фирмино.

«Лейпциг» уступил дома «Брюгге» (1:2). Немецкий клуб не набрал ни одного очка в двух стартовых турах и пропустил восемь голов.

«Брюгге» поднялся на второе место в группе А, опередив «Манчестер Сити».

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур

Порту (Португалия) – Ливерпуль (Англия) – 1:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Салах, 18; 0:2 – Мане, 45; 0:3 – Салах, 60; 1:3 – Тареми, 75; 1:4 – Фирмино, 77; 1:5 – Фирмино, 77.

Группа А

Лейпциг (Германия) – Брюгге (Бельгия) – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Нкунку, 5; 1:1 – Ванакен, 22; 1:2 – Ритс, 41.

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