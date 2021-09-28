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РБ Лейпциг - Брюгге

28.09.2021, Вторник, 22:00 мск Лейпциг, стадион Ред Булл Арена Лига чемпионов, 2 тур РБ Лейпциг - Брюгге
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 6 4 0 2 18:10 +8 12
2. ПСЖ 6 3 2 1 13:8 +5 11
3. РБ Лейпциг 6 2 1 3 15:14 +1 7
4. Брюгге 6 1 1 4 6:20 -14 4
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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 29 сентября 2021, 00:02

    Брюгге каждый год бьёт денежные мешки.

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 28 сентября 2021, 14:14

    2:1

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