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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Брюгге
РБ Лейпциг - Брюгге: обзор матча 28 сентября 2021
РБ Лейпциг
28.09.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
1 : 2
Завершен
Брюгге
5'
К. Нкунку
22'
Х. Ванакен
41'
М. Ритс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Брюгге
87'
Желтая карточка
Э. Баланта
79'
Замена
Ф. Рикка
️️️️
Э. Соболь
79'
Замена
Р. Вормер
️️️️
М. Ритс
Замена
Б. Бробби
️️️️
Ю. Поульсен
79'
Замена
Т. Адамс
️️️️
М. Симакан
79'
72'
Замена
Уэсли
️️️️
Ш. Де Кетеларе
68'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
К. Соуа
Замена
А. Силва
️️️️
Д. Собослаи
58'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Лаймер
46'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
Н. Мукиэле
46'
41'
ГОЛ! 1:2!
М. Ритс
22'
ГОЛ! 1:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
ГОЛ! 1:0!
К. Нкунку
Пас отдал
Э. Форсберг
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Камаль Соуа
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
4-2-2-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
3
Симакан
20
Мукиэле
27
Лаймер
44
Кампль
10
Форсберг
8
Собослаи
15
Поульсен
28
Нкунку
3-1-4-2
22
Миньоле
34
Н'Соки
13
Хендри
23
Соболь
3
Баланта
22
Мата
23
Ритс
20
Ванакен
70
Ланг
17
Де Кетеларе
14
Соуа
20
Мукиэле
24
Гвардиол
24
Гвардиол
20
Мукиэле
3
Симакан
12
Адамс
12
Адамс
3
Симакан
27
Лаймер
21
Айдара
21
Айдара
27
Лаймер
15
Поульсен
9
Бробби
9
Бробби
15
Поульсен
8
Собослаи
19
Силва
19
Силва
8
Собослаи
23
Соболь
16
Рикка
16
Рикка
23
Соболь
14
Соуа
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
14
Соуа
23
Ритс
25
Вормер
25
Вормер
23
Ритс
17
Де Кетеларе
7
Уэсли
7
Уэсли
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Брюгге
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча РБ Лейпциг - Брюгге
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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