Кофрие – о трансфере в «Спартак»: «Символ клуба – гладиатор. Они нашли парня, который не даст сопернику пройти»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о переходе в московский клуб.

– Как вы думаете, что убедило «Спартак» сделать ставку на вас?

– Это непростой вопрос. Я могу понять, почему мой трансфер многих удивил. «Спартак» – это российский гигант, клуб, в котором много иностранцев.

Здесь отличные футболисты – например, Квинси Промес, который очень тепло меня принял. Здесь много парней, о которых я слышал до трансфера.

Поэтому я понимаю, что не смогу адаптироваться мгновенно. Это займет какое-то время, но я готов к такому вызову.

Клуб верит в меня, здесь высоко ценят меня как футболиста, который не боится жестких стыков. Символ «Спартака» – гладиатор. Это говорит обо всем.

Им нужен был парень, который не даст сопернику пройти. Они нашли его.

Кофрие провел 3 матча в этом сезоне РПЛ.

«Спартак» купил 24-летнего бельгийца у «Сент-Труйдена» за 2,5 миллиона евро.

Transfermarkt оценивает игрока в 850 тысяч.

Кофрие: «О трансфере в «Спартак» было написано много чепухи. Не жалею о своем выборе»