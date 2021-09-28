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  • Кофрие – о трансфере в «Спартак»: «Символ клуба – гладиатор. Они нашли парня, который не даст сопернику пройти»

Кофрие – о трансфере в «Спартак»: «Символ клуба – гладиатор. Они нашли парня, который не даст сопернику пройти»

28 сентября 2021, 23:26
11

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о переходе в московский клуб.

– Как вы думаете, что убедило «Спартак» сделать ставку на вас?

– Это непростой вопрос. Я могу понять, почему мой трансфер многих удивил. «Спартак» – это российский гигант, клуб, в котором много иностранцев.

Здесь отличные футболисты – например, Квинси Промес, который очень тепло меня принял. Здесь много парней, о которых я слышал до трансфера.

Поэтому я понимаю, что не смогу адаптироваться мгновенно. Это займет какое-то время, но я готов к такому вызову.

Клуб верит в меня, здесь высоко ценят меня как футболиста, который не боится жестких стыков. Символ «Спартака» – гладиатор. Это говорит обо всем.

Им нужен был парень, который не даст сопернику пройти. Они нашли его.

  • Кофрие провел 3 матча в этом сезоне РПЛ.
  • «Спартак» купил 24-летнего бельгийца у «Сент-Труйдена» за 2,5 миллиона евро.
  • Transfermarkt оценивает игрока в 850 тысяч.

Кофрие: «О трансфере в «Спартак» было написано много чепухи. Не жалею о своем выборе»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Кофрие Максимилиано
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ySS
1632862949
Пока парень действует прилично. Удачи!
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inzek
1632863980
не без пафоса конечно, но очень хочется верить, что это именно так)
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R_a_i_n
1632893021
Ты пиз... бы поменьше. У нас был тут один уже, перчатками разбрасывался.
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Добрый Бобер
1632896318
"Замах на рубль"... Главное чтоб "удар на копейку" не получился.
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Старикан
1632899604
Сколько таких кофрие уже через Спартак прошло...а в итоге команда в таблице находится ниже плинтуса...
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Axe111
1632899955
)))
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NewLife
1632900676
Мне всегда казалось странным, что эмблемой Спартака сделали гладиатора. Я читал разные исторические источники на эту тему, из которых становится понятным, что знатного рода фракиец Спартак попал в плен к римлянам, а они в те времена отправляли пленных в школы гладиаторов, но Спартак сразу же оттуда сбежал, прихватив с собой отряд рабов, в который вскоре побежали другие рабы. Войско Спартака насчитывало десятки тысяч беглых рабов, и они в течение нескольких лет наносили серьезные поражения регулярным римским войскам, пока в конце концов римляне их не разгромили. Поэтому, сбежав из школы гладиаторов, Спартак по сути никогда не им был.
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zigbert
1632918849
Хорошо бы эти слова подтвердить и игрой. Предпосылки к этому конечно есть.
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