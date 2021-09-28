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    Кофрие – о трансфере в «Спартак»: «Символ клуба – гладиатор. Они нашли парня, который не даст сопернику пройти»

    Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о переходе в московский клуб.

    – Как вы думаете, что убедило «Спартак» сделать ставку на вас?

    – Это непростой вопрос. Я могу понять, почему мой трансфер многих удивил. «Спартак» – это российский гигант, клуб, в котором много иностранцев.

    Здесь отличные футболисты – например, Квинси Промес, который очень тепло меня принял. Здесь много парней, о которых я слышал до трансфера.

    Поэтому я понимаю, что не смогу адаптироваться мгновенно. Это займет какое-то время, но я готов к такому вызову.

    Клуб верит в меня, здесь высоко ценят меня как футболиста, который не боится жестких стыков. Символ «Спартака» – гладиатор. Это говорит обо всем.

    Им нужен был парень, который не даст сопернику пройти. Они нашли его.

    • Кофрие провел 3 матча в этом сезоне РПЛ.
    • «Спартак» купил 24-летнего бельгийца у «Сент-Труйдена» за 2,5 миллиона евро.
    • Transfermarkt оценивает игрока в 850 тысяч.

    Кофрие: «О трансфере в «Спартак» было написано много чепухи. Не жалею о своем выборе»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    28.09.2021 23:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +614

      inzek 6 минут назад

      не без пафоса конечно, но очень хочется верить, что это именно так)

      0
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      Рейтинг: +2841

      ySS 24 минуты назад

      Пока парень действует прилично. Удачи!

      0
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      Рейтинг: +2318

      tarasofka 52 минуты назад

      символ спартака - боря моисеев и трубач. гы-гы!

      2
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      Рейтинг: +1315

      22 raza chemp > tarasofka 20 минут назад

      Не забывай и по чаще напоминай себе , что моисеев и трубач *********, приближенные к паре азмун рукаку

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