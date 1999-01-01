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    Кофрие: «О трансфере в «Спартак» было написано много чепухи. Не жалею о своем выборе»

    Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие раскрыл подробности перехода в московский клуб.

    «О моем трансфере было написано много чепухи. Было сказано, что у меня остался только один год контракта с «Сент-Труйденом». На самом деле у меня оставалось три года. Также было сказано, что сумма отступных составляла 2,5 миллиона евро. В действительности же — 3 миллиона.

    В последние дни трансферного окна мой агент связался со мной, чтобы рассказать об интересе «Спартака». Он сказал мне, что клуб собирается сделать предложение «Сент-Труйдену».

    На следующий день произошла первая встреча между двумя сторонами, во время которой они пришли к соглашению. Я сразу же подумал, что это был бы отличный опыт, уникальная возможность, но все же хотел получить несколько дней, чтобы поразмыслить.

    Пока что не жалею о своем выборе. Сейчас я в клубе, у которого большие амбиции. Я буду играть в Лиге Европы, это позволит мне быть на виду.

    Что касается слов генерального директора «Спартака» о моем трансфере, то это был шторм в стакане воды. В России все знают, что упомянутый журналист регулярно критикует руководство клуба. Это его работа.

    Тогда он хотел запустить очередную «утку», но этого не произошло. Мой агент поинтересовался — таких комментариев не было», – цитирует Кофрие «СЭ» со ссылкой на Sport/Foot Magazine.

    • Кофрие провел 3 матча в этом сезоне РПЛ.
    • «Спартак» купил 24-летнего бельгийца у «Сент-Труйдена» за 2,5 миллиона евро.
    • Transfermarkt оценивает игрока в 850 тысяч.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10295

      Литейный4 2 минуты назад

      Свиньи ищут ищут, а в итоге берут очередной неликвид. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1475

      mahan 18 минут назад

      Да кому еще нужна такая бездарность, очередной пилеж агентов.

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