Кофрие: «О трансфере в «Спартак» было написано много чепухи. Не жалею о своем выборе»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие раскрыл подробности перехода в московский клуб.

«О моем трансфере было написано много чепухи. Было сказано, что у меня остался только один год контракта с «Сент-Труйденом». На самом деле у меня оставалось три года. Также было сказано, что сумма отступных составляла 2,5 миллиона евро. В действительности же — 3 миллиона.

В последние дни трансферного окна мой агент связался со мной, чтобы рассказать об интересе «Спартака». Он сказал мне, что клуб собирается сделать предложение «Сент-Труйдену».

На следующий день произошла первая встреча между двумя сторонами, во время которой они пришли к соглашению. Я сразу же подумал, что это был бы отличный опыт, уникальная возможность, но все же хотел получить несколько дней, чтобы поразмыслить.

Пока что не жалею о своем выборе. Сейчас я в клубе, у которого большие амбиции. Я буду играть в Лиге Европы, это позволит мне быть на виду.

Что касается слов генерального директора «Спартака» о моем трансфере, то это был шторм в стакане воды. В России все знают, что упомянутый журналист регулярно критикует руководство клуба. Это его работа.

Тогда он хотел запустить очередную «утку», но этого не произошло. Мой агент поинтересовался — таких комментариев не было», – цитирует Кофрие «СЭ» со ссылкой на Sport/Foot Magazine.