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    Вагнер Лав: «Сын Гинера называл меня темнокожим братом»

    Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав рассказал о своих отношениях с президентом ЦСКА Евгением Гинером.

    «Он правда относился ко мне как к сыну, и я относился к нему, как к отцу. Его сын Вадим даже называл меня братом. Мы с ним иногда шутили на эту тему, когда виделись.

    Он говорил: «Ну надо же, у меня есть темнокожий брат! Как же так получилось, что я – белый, а брат мой с другим цветом кожи?».

    Сам Евгений Леннорович часто давал мне важные жизненные советы, не только футбольные. Я всегда буду благодарен за ту возможность обратиться к нему как к президенту клуба, так и к тренеру, в любой непростой ситуации», – заявил бразилец.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3527

      sobaka120982 2 часа назад

      Ты лучший лег !!!нашей страны брат. Твоя эпоха была прекрасна!!!!

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