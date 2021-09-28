Вагнер Лав: «Сын Гинера называл меня темнокожим братом»

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав рассказал о своих отношениях с президентом ЦСКА Евгением Гинером.
«Он правда относился ко мне как к сыну, и я относился к нему, как к отцу. Его сын Вадим даже называл меня братом. Мы с ним иногда шутили на эту тему, когда виделись.
Он говорил: «Ну надо же, у меня есть темнокожий брат! Как же так получилось, что я – белый, а брат мой с другим цветом кожи?».
Сам Евгений Леннорович часто давал мне важные жизненные советы, не только футбольные. Я всегда буду благодарен за ту возможность обратиться к нему как к президенту клуба, так и к тренеру, в любой непростой ситуации», – заявил бразилец.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
Источник: «Матч ТВ»