Вагнер Лав: «Сын Гинера называл меня темнокожим братом»

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав рассказал о своих отношениях с президентом ЦСКА Евгением Гинером.

«Он правда относился ко мне как к сыну, и я относился к нему, как к отцу. Его сын Вадим даже называл меня братом. Мы с ним иногда шутили на эту тему, когда виделись.

Он говорил: «Ну надо же, у меня есть темнокожий брат! Как же так получилось, что я – белый, а брат мой с другим цветом кожи?».

Сам Евгений Леннорович часто давал мне важные жизненные советы, не только футбольные. Я всегда буду благодарен за ту возможность обратиться к нему как к президенту клуба, так и к тренеру, в любой непростой ситуации», – заявил бразилец.