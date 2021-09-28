Англичанин Поусон рассудит «Лацио» и «Локомотив», словак Кружляк – «Наполи» и «Спартак»

УЕФА назначил арбитров на матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Матч «Лацио» – «Локомотив» обслужит английская бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. За работу VAR будут отвечать англичанин Крис Кавана и испанец Хуан Мартинес.

На матч «Наполи» – «Спартак» назначен словацкий рефери Иван Кружляк. На VAR будут работать немец Бастиан Данкерт и голландец Кевин Блом.