Англичанин Поусон рассудит «Лацио» и «Локомотив», словак Кружляк – «Наполи» и «Спартак»

УЕФА назначил арбитров на матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Матч «Лацио» – «Локомотив» обслужит английская бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. За работу VAR будут отвечать англичанин Крис Кавана и испанец Хуан Мартинес.
На матч «Наполи» – «Спартак» назначен словацкий рефери Иван Кружляк. На VAR будут работать немец Бастиан Данкерт и голландец Кевин Блом.
- Оба матча состоятся в четверг, 30 сентября.
- Игра «Спартака» в Неаполе начнется в 19:45 мск.
- Стартовый свисток в Риме прозвучит в 22:00 мск.
Источник: сайт УЕФА