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    Англичанин Поусон рассудит «Лацио» и «Локомотив», словак Кружляк – «Наполи» и «Спартак»

    УЕФА назначил арбитров на матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Матч «Лацио»«Локомотив» обслужит английская бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. За работу VAR будут отвечать англичанин Крис Кавана и испанец Хуан Мартинес.

    На матч «Наполи»«Спартак» назначен словацкий рефери Иван Кружляк. На VAR будут работать немец Бастиан Данкерт и голландец Кевин Блом.

    • Оба матча состоятся в четверг, 30 сентября.
    • Игра «Спартака» в Неаполе начнется в 19:45 мск.
    • Стартовый свисток в Риме прозвучит в 22:00 мск.

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    Источник: сайт УЕФА

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