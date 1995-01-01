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    Семин – о Глушакове в сборной: «Он хорошо играет в защите. Опытные игроки нужны»

    Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Семин высказался о составе сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    «Глушаков хорошо играет в защите. Опытные игроки тоже нужны в составе.

    Миранчук? В команде, тем более в такой, как «Аталанта», чересчур большая конкуренция, там свои требования, а у Валерия Карпина – свои. Он впервые не играл две игры подряд, а так он постоянно выходит на поле, поэтому его вызов – это совершенно правильное решение.

    Жемалетдинов тоже же в последних двух матчах не играл в стартовом составе. Захарян может составить конкуренцию Миранчуку за место в стартовом составе. Но для того, чтобы определить, кто из них в лучшей форме, есть тренировочные дни, в которых все будет ясно, определенное тестирование, взгляд опытного человека, тренера», – сказал Семин.

    • Глушакову – 34. Он вызван в сборную впервые с 2018 года.
    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Команда Карпина идет на 2-м месте в отборочной группе ЧМ-2022, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

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    Источник: ТАСС

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