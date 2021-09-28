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  • Паредес, Дибала, Месси и Отаменди – в заявке сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2022

Паредес, Дибала, Месси и Отаменди – в заявке сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2022

28 сентября 2021, 07:59

Тренерский штаб сборной Аргентины определился с составом команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Вратари: Эмилиано Мартинес, Франко Армани, Хуан Муссо, Эстебан Андрада;

Защитники: Николас Тальяфико, Герман Пеццела, Гонсало Монтиэль, Науэль Молина, Хуан Фойт, Лукас Мартинес, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья;

Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, Гидо Родригес, Николас Домингес, Джовани Ло Чельсо, Эсекьель Паласиос, Родриго де Пауль, Алехандро Гомес, Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария;

Нападающие: Лионель Месси, Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа, Лукас Аларио, Анхель Корреа, Хулиан Альварес.

Источник: твиттер сборной Аргентины
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Месси Лионель Отаменди Николас Дибала Пауло Паредес Леандро
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