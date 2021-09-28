Паредес, Дибала, Месси и Отаменди – в заявке сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Аргентины определился с составом команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
Вратари: Эмилиано Мартинес, Франко Армани, Хуан Муссо, Эстебан Андрада;
Защитники: Николас Тальяфико, Герман Пеццела, Гонсало Монтиэль, Науэль Молина, Хуан Фойт, Лукас Мартинес, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья;
Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, Гидо Родригес, Николас Домингес, Джовани Ло Чельсо, Эсекьель Паласиос, Родриго де Пауль, Алехандро Гомес, Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария;
Нападающие: Лионель Месси, Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа, Лукас Аларио, Анхель Корреа, Хулиан Альварес.
Источник: твиттер сборной Аргентины