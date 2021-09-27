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  • Тренер «Зенита» Сканавино: «Дзюбе нужно больше работать, но и больше отдыхать»

Тренер «Зенита» Сканавино: «Дзюбе нужно больше работать, но и больше отдыхать»

27 сентября 2021, 20:39
6

Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино поделился мнением о форме нападающего Артема Дзюбы.

– Артему Дзюбе уже 33 года. У вас есть для него специальная программа тренировок, чтобы поддерживать его скорость и выносливость?

– Да, каждый год футболист становится на год старше. И здесь надо понимать, что год разницы, когда тебе 20, и год разницы, когда тебе за 30 – это не то же самое. Так что, конечно, ему нужно больше работать.

Но вместе с тем ему нужно больше отдыхать. Его организм требует больше времени на восстановление. Так что на это стоит обращать внимание во время тренировок.

Но здесь все еще зависит от желания игрока. Взять, к примеру, Буффона, который на десять лет старше Дзюбы. Он решил перейти в «Парму», чтобы получить шанс сыграть на чемпионате мира в Катаре. Это невероятно. Но у Джанлуиджи есть цель.

И Артем тоже должен поставить перед собой цель. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром. И в этом сезоне он должен стараться повторить этот успех.

  • Со старта сезона у Дзюбы была 9-матчевая серия без голов.
  • В последних 2 играх он отличился 3 раза.
  • Форвард отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, сославшись на неоптимальную физическую форму.

Тренер «Зенита» Сканавино: «В России ты не можешь тренироваться так же, как в Европе. На это просто нет времени»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (6)
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Plyash
1632767204
Условие третье - дрочить строго через день,обязательно меняя клешни. На каникулах можно дёргать каждый день,но клешенки всё же таки надобно менять регулярно.
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житель СПб
1632773233
И главное - уметь различать, когда надо работать, а когда - отдыхать. Например, во время матча отдыхать не надо (только если ты не на лавке...).
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