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    Тренер «Зенита» Сканавино: «Дзюбе нужно больше работать, но и больше отдыхать»

    Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино поделился мнением о форме нападающего Артема Дзюбы.

    – Артему Дзюбе уже 33 года. У вас есть для него специальная программа тренировок, чтобы поддерживать его скорость и выносливость?

    – Да, каждый год футболист становится на год старше. И здесь надо понимать, что год разницы, когда тебе 20, и год разницы, когда тебе за 30 – это не то же самое. Так что, конечно, ему нужно больше работать.

    Но вместе с тем ему нужно больше отдыхать. Его организм требует больше времени на восстановление. Так что на это стоит обращать внимание во время тренировок.

    Но здесь все еще зависит от желания игрока. Взять, к примеру, Буффона, который на десять лет старше Дзюбы. Он решил перейти в «Парму», чтобы получить шанс сыграть на чемпионате мира в Катаре. Это невероятно. Но у Джанлуиджи есть цель.

    И Артем тоже должен поставить перед собой цель. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром. И в этом сезоне он должен стараться повторить этот успех.

    • Со старта сезона у Дзюбы была 9-матчевая серия без голов.
    • В последних 2 играх он отличился 3 раза.
    • Форвард отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, сославшись на неоптимальную физическую форму.

    Тренер «Зенита» Сканавино: «В России ты не можешь тренироваться так же, как в Европе. На это просто нет времени»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8109

      playsh 1 час назад

      Условие третье - дрочить строго через день,обязательно меняя клешни.
      На каникулах можно дёргать каждый день,но клешенки всё же таки надобно менять регулярно.

      1
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      Рейтинг: +9604

      knikos > playsh 1 час назад

      Каждому своё . Богу богово , дрочуну - дрочево . Кто о чём думает , о том и пишет .

      0
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      Рейтинг: +8109

      playsh > knikos 1 час назад

      Дрочат все,ты тоже.Но только полные идиоты "афишируются" на всю страну.Попробовать хочешь,защитник?

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