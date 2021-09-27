Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Тренер «Зенита» Сканавино: «В России ты не можешь тренироваться так же, как в Европе. На это просто нет времени»

    Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино назвал причину неудачной игры российских клубов в еврокубках.

    – Когда наши клубы играют в Лиге чемпионов, становится очевидно, что соперники из Европы действуют на более высоких скоростях. Почему так?

    — В том числе потому, что они выбирают себе в команды футболистов с подобными характеристиками. Взять тот же «Зальцбург». Они специально покупают скоростных футболистов.

    Плюс в России, повторюсь, огромные расстояния. Например, если у тебя три матча в неделю и тебе надо лететь три часа, чтобы сыграть в РПЛ, а потом лететь три часа, чтобы сыграть в Лиге чемпионов, это не может не сказаться на футболистах. Ты не можешь тренироваться в тех же условиях, что и европейцы. На это просто нет времени, нужно восстанавливать игроков.

    К тому же, сложно обеспечить хорошую ротацию, когда у тебя 13 игроков примерно одного уровня плюс молодежь. Я вам уже рассказывал про сборную Италии, где мы делали пять замен и это не сказывалось на качестве игры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:08
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3248

      Питерский князь 54 секунды назад

      Даешь Томь в ЛЧ.
      =))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7180

      Fusballer 3 минуты назад

      Да. А ещё женщины, бары, кальянные мешают тренироваться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12071

      ilichkadr 43 минуты назад

      Сканавино прав. Одни только переезды, гостиницы отбирают кучу времени.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89713
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru