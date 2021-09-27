Тренер «Зенита» Сканавино: «В России ты не можешь тренироваться так же, как в Европе. На это просто нет времени»

Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино назвал причину неудачной игры российских клубов в еврокубках.

– Когда наши клубы играют в Лиге чемпионов, становится очевидно, что соперники из Европы действуют на более высоких скоростях. Почему так?

— В том числе потому, что они выбирают себе в команды футболистов с подобными характеристиками. Взять тот же «Зальцбург». Они специально покупают скоростных футболистов.

Плюс в России, повторюсь, огромные расстояния. Например, если у тебя три матча в неделю и тебе надо лететь три часа, чтобы сыграть в РПЛ, а потом лететь три часа, чтобы сыграть в Лиге чемпионов, это не может не сказаться на футболистах. Ты не можешь тренироваться в тех же условиях, что и европейцы. На это просто нет времени, нужно восстанавливать игроков.

К тому же, сложно обеспечить хорошую ротацию, когда у тебя 13 игроков примерно одного уровня плюс молодежь. Я вам уже рассказывал про сборную Италии, где мы делали пять замен и это не сказывалось на качестве игры.