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  • Тренер «Зенита» Сканавино: «В России ты не можешь тренироваться так же, как в Европе. На это просто нет времени»

Тренер «Зенита» Сканавино: «В России ты не можешь тренироваться так же, как в Европе. На это просто нет времени»

27 сентября 2021, 14:08
7

Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино назвал причину неудачной игры российских клубов в еврокубках.

– Когда наши клубы играют в Лиге чемпионов, становится очевидно, что соперники из Европы действуют на более высоких скоростях. Почему так?

— В том числе потому, что они выбирают себе в команды футболистов с подобными характеристиками. Взять тот же «Зальцбург». Они специально покупают скоростных футболистов.

Плюс в России, повторюсь, огромные расстояния. Например, если у тебя три матча в неделю и тебе надо лететь три часа, чтобы сыграть в РПЛ, а потом лететь три часа, чтобы сыграть в Лиге чемпионов, это не может не сказаться на футболистах. Ты не можешь тренироваться в тех же условиях, что и европейцы. На это просто нет времени, нужно восстанавливать игроков.

К тому же, сложно обеспечить хорошую ротацию, когда у тебя 13 игроков примерно одного уровня плюс молодежь. Я вам уже рассказывал про сборную Италии, где мы делали пять замен и это не сказывалось на качестве игры.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (7)
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ilichkadr
1632741456
Сканавино прав. Одни только переезды, гостиницы отбирают кучу времени.
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Fusballer
1632743855
Да. А ещё женщины, бары, кальянные мешают тренироваться.
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FanatSerj
1632744102
Тут не поспоришь Россия это уникальная Европейская страна по размерам тут даже и близко никто в подмётки не годится.
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Иван Петров 1986
1632746123
А еще очень мешает пиво с водкой.
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VVM1964
1632768551
Позвольте поинтересоваться , а кто это у нас играет по 3 !!! матча В НЕДЕЛЮ ??? )))
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житель СПб
1632772826
Плохому танцору... А раньше что, расстояния были меньше, или дороги лучше?!
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Vitaga
1632827027
смешная отмазка и мнение иностранца . раньше сибирские команды играли и владивосток. ) наверное это сильно дальше чем сейчас. когда большая часть клубов в пределах 2-3 часов пути. по пробкам в Москве добираться дольше. короче бредятину сказанул этот типок
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