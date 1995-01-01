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    Литвинов: «Наполи» – команда высокого класса, но «Спартак» будет играть только на победу»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи».

    «Очевидно, почему трибуны нам свистели – фанаты не довольны результатами. Будем пытаться вернуть их расположение, мы переживаем, но сделаем всe, чтобы вернуть их поддержку.

    «Наполи»? Понимаем, что это команда высокого класса, но мы будем играть только на победу, сделаем всe ради неe.

    Доля молодого игрока – много работать, чтобы получить шанс и закрепиться. Я буду делать всe для этого. Было много недочeтов, надо много работать и стараться прогрессировать», – сказал Литвинов.

    • «Спартак» в 1-м туре уступил «Легии» (0:1).
    • Красно-белые сыграют с «Наполи» на выезде в четверг, 30 сентября.
    • Начало матча – в 19:45 мск.

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    Источник: «Чемпионат»

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