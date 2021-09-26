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  • Литвинов: «Наполи» – команда высокого класса, но «Спартак» будет играть только на победу»

Литвинов: «Наполи» – команда высокого класса, но «Спартак» будет играть только на победу»

26 сентября 2021, 00:53
16

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи».

«Очевидно, почему трибуны нам свистели – фанаты не довольны результатами. Будем пытаться вернуть их расположение, мы переживаем, но сделаем всe, чтобы вернуть их поддержку.

«Наполи»? Понимаем, что это команда высокого класса, но мы будем играть только на победу, сделаем всe ради неe.

Доля молодого игрока – много работать, чтобы получить шанс и закрепиться. Я буду делать всe для этого. Было много недочeтов, надо много работать и стараться прогрессировать», – сказал Литвинов.

  • «Спартак» в 1-м туре уступил «Легии» (0:1).
  • Красно-белые сыграют с «Наполи» на выезде в четверг, 30 сентября.
  • Начало матча – в 19:45 мск.

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Спартак Наполи Литвинов Руслан
Комментарии (16)
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oyabun
1632629419
Хорошо что парень и о своих недочетах говорит. Вчера серьезный обрез сделал, подарив мяч сопернику. Было опасно. Наполи не Уфа, не простит в таких случаях. А вообще поменьше бы болтал в прессе, как то это уже плохой приметой стало для Спартака.
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Dr.Metal
1632635233
Смех да и только. Будут играть в глухой обороне. Минимум две банки пропустят
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Иван Петров 1986
1632636869
Играть то вы будете на победу, а кто победит и так понятно.
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моэм
1632642155
Это хорошо , что Спартак с помощью суперполузащитника Литвинова порвёт Наполи ... в гостях ... а вправду смогёт?
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NewLife
1632646634
Правильная постановка вопроса, Руслан. Плевать на местных недоброжелателей.
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ySS
1632671762
На счет поездки в Италию особых иллюзий не испытываю. Только вот на победу можно играть по-разному. Грамотно сыграть в обороне и убежать в контратаку, но это не про нас...
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житель СПб
1632989425
Как я не люблю эти шапкозакидательские слова ДО...!
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Алекс636363
1633015879
спартак будет играть на победу наполи
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maygli
1633029825
Будь скромней парень. Меньше треплись.
Ответить
maygli
1633029852
Тебе у стеночки надо побольше стоять, столько ошибок при передаче наделал сегодня. тренируйся почаще мячом об стеночку, помогает.
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