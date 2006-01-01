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    «Я много выпил». Фанат «Ювентуса», оскорблявший вратаря «Милана» Меньяна, хочет лично извиниться перед игроком

    Болельщик «Ювентуса», оскорблявший на расовой почве вратаря «Милана» Майка Меньяна в матче Серии А, вычислен. Им оказался Давиде Габриэлли, и он хочет встретиться с французским футболистом.

    «Я глупо повел себя. Это ужасно, приношу всем извинения. Я не расист – в тот вечер я много выпил. Я не контролировал себя и сделал ужасное.

    Несу ответственность за случившееся и хочу встретиться с Меньяном, чтобы лично извиниться», – сказал Габриэлли.

    • Фанату грозит запрет на посещение матчей.
    • Меньян – уроженец Французской Гвианы.
    • «Милан» купил 26-летнего вратаря летом у «Лилля» за 13 миллионов евро.

    Меньян: «Я не «жертва» расизма. Я черный и гордый»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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