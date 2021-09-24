«Я много выпил». Фанат «Ювентуса», оскорблявший вратаря «Милана» Меньяна, хочет лично извиниться перед игроком

Болельщик «Ювентуса», оскорблявший на расовой почве вратаря «Милана» Майка Меньяна в матче Серии А, вычислен. Им оказался Давиде Габриэлли, и он хочет встретиться с французским футболистом.

«Я глупо повел себя. Это ужасно, приношу всем извинения. Я не расист – в тот вечер я много выпил. Я не контролировал себя и сделал ужасное.

Несу ответственность за случившееся и хочу встретиться с Меньяном, чтобы лично извиниться», – сказал Габриэлли.

Фанату грозит запрет на посещение матчей.

Меньян – уроженец Французской Гвианы.

«Милан» купил 26-летнего вратаря летом у «Лилля» за 13 миллионов евро.

Меньян: «Я не «жертва» расизма. Я черный и гордый»