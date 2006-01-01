Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Меньян: «Я не «жертва» расизма. Я черный и гордый»

    Вратарь «Милана» Майк Меньян отреагировал на расистские выпады в свой адрес во время последнего матча Серии А против «Ювентуса» (1:1). Он призвал не считать его жертвой.

    «Нам нужно все больше объединяться против этой проблемы. Знают ли люди, что мы чувствуем, когда нас изображают животными? Это влияет и на наши семьи, которые не понимают, как такие вещи могут происходить в 2021 году.

    Я не «жертва» расизма. Я черный и гордый Майк, отстаивающий свои права. Пока у нас будет возможность изменить ситуацию, мы будем это делать», – написал вратарь.

    • Меньян – уроженец Французской Гвианы.
    • «Милан» купил 26-летнего вратаря летом у «Лилля» за 13 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А Меньян провел 4 матча, пропустил 2 гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Майка Мэньяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:33
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +296

      jek718875 9 минут назад

      А я белый и нищий и тоже буду бороться за свои права

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7933

      playsh 35 минут назад

      Все люди являются животными,просто более высокоорганизованные по интеллекту.
      Я, ты, он,она - вместе дружные стада.
      От себя добавлю - чем больше я узнаю людей,тем больше я люблю животных.
      Всем удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +647

      Лфшт 39 минут назад

      Первый раз слышу ответ человека с яйцами, а не соплежуя нытика. Красава.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24844

      silver29 40 минут назад

      Проблемы нет, просто темные сами нагнетают и демонстративно-вызывающе привлекаю внимание к цвету своей кожи, надменность и высокомерия, что якобы им все должны удручает. Посмотрите, что стало с некогда процветающей экономически ЮАР черный апартеид и разруха.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3196

      Питерский князь 43 минуты назад

      А зарплату он получает бананами?
      =))))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89574
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67575
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru