Меньян: «Я не «жертва» расизма. Я черный и гордый»

Вратарь «Милана» Майк Меньян отреагировал на расистские выпады в свой адрес во время последнего матча Серии А против «Ювентуса» (1:1). Он призвал не считать его жертвой.

«Нам нужно все больше объединяться против этой проблемы. Знают ли люди, что мы чувствуем, когда нас изображают животными? Это влияет и на наши семьи, которые не понимают, как такие вещи могут происходить в 2021 году.

Я не «жертва» расизма. Я черный и гордый Майк, отстаивающий свои права. Пока у нас будет возможность изменить ситуацию, мы будем это делать», – написал вратарь.