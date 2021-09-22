Меньян: «Я не «жертва» расизма. Я черный и гордый»

Вратарь «Милана» Майк Меньян отреагировал на расистские выпады в свой адрес во время последнего матча Серии А против «Ювентуса» (1:1). Он призвал не считать его жертвой.
«Нам нужно все больше объединяться против этой проблемы. Знают ли люди, что мы чувствуем, когда нас изображают животными? Это влияет и на наши семьи, которые не понимают, как такие вещи могут происходить в 2021 году.
Я не «жертва» расизма. Я черный и гордый Майк, отстаивающий свои права. Пока у нас будет возможность изменить ситуацию, мы будем это делать», – написал вратарь.
- Меньян – уроженец Французской Гвианы.
- «Милан» купил 26-летнего вратаря летом у «Лилля» за 13 миллионов евро.
- В сезоне Серии А Меньян провел 4 матча, пропустил 2 гола.
Источник: инстаграм Майка Мэньяна