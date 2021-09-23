Глушаков – о Жиркове в «Аминьево» ил ЛФЛ: «Может, у Юры откроется третье или четвертое дыхание, и в сборную вернется»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на новость, что бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков заявлен за любительскую команду «Аминьево».

«По поводу Юры я узнал от ребят, что он присоединился к команде и будет набирать форму. А там дальше посмотрим – может, у него откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернется.

Пока с ним не общался, но мы еще с ним сыграем на одном поле, подвигаемся. Не знаю его планы – он набирает форму после травмы: тренироваться это одно, а когда играешь, пускай на любительском уровне, это совершенно другое.

Ты получаешь удовольствие от футбола, никто не платит деньги. В каких-то любительских командах платят, но у нас в «Аминьево» играют только из-за того, что есть хороший коллектив.

Я сам там давно: набирал форму, когда нигде не играл, а когда был в Премьер-лиге, то приезжал туда во время перерыва на игры сборных, поскольку почему я должен сидеть дома, когда могу пойти поиграть для интенсивности тренировочного процесса с хорошими футболистами», – сказал Глушаков.