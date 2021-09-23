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  • Глушаков – о Жиркове в «Аминьево» ил ЛФЛ: «Может, у Юры откроется третье или четвертое дыхание, и в сборную вернется»

Глушаков – о Жиркове в «Аминьево» ил ЛФЛ: «Может, у Юры откроется третье или четвертое дыхание, и в сборную вернется»

23 сентября 2021, 23:58
4

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на новость, что бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков заявлен за любительскую команду «Аминьево».

«По поводу Юры я узнал от ребят, что он присоединился к команде и будет набирать форму. А там дальше посмотрим – может, у него откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернется.

Пока с ним не общался, но мы еще с ним сыграем на одном поле, подвигаемся. Не знаю его планы – он набирает форму после травмы: тренироваться это одно, а когда играешь, пускай на любительском уровне, это совершенно другое.

Ты получаешь удовольствие от футбола, никто не платит деньги. В каких-то любительских командах платят, но у нас в «Аминьево» играют только из-за того, что есть хороший коллектив.

Я сам там давно: набирал форму, когда нигде не играл, а когда был в Премьер-лиге, то приезжал туда во время перерыва на игры сборных, поскольку почему я должен сидеть дома, когда могу пойти поиграть для интенсивности тренировочного процесса с хорошими футболистами», – сказал Глушаков.

  • В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
  • 38-летний футболист восстанавливается после мышечной травмы бедра.
  • Он пока не объявлял о завершении профессиональной карьеры.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Химки Жирков Юрий Глушаков Денис
Комментарии (4)
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vvv79
1632431356
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Plyash
1632432156
Слушай,Глушаков,не гневи бога.Ты себя достойно покажи Карпину и всем нам,а не про мастодонтов шути.
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semm
1632468572
вот все бы брали пример с Жиркова - он подсел не на виски и кокаин, а на игру в футбол! и не может он часами сидеть в телефоне как добрая часть наших футболистов; у него ноги зудят без игры. Он выбрал футбол вместо "контра страйк" и инстаграм
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