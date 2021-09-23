Жирков заявлен за команду ЛФЛ «Аминьево». Там играют Глушаков, Шишкин и Сычев

Журналист и блогер Василий Уткин сообщил, что бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков заявлен за любительскую команду «Аминьево».
«Юрий Жирков между тем поиграет в ЛФЛ. Он заявлен за команду «Аминьево», это Юго-Запад.
Там веселая команда. Есть еще Сычев, Шишкин. И игрок сборной России Денис Глушаков.
Полагаю, если что, он расскажет Карпину, набрал ли Юрий Валентинович форму», – написал Уткин в телеграме.
- В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
- Он восстанавливается после травмы бедра под наблюдением главы медицинского штаба ЦСКА Эдуарда Безуглова.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина