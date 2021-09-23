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  • Жирков заявлен за команду ЛФЛ «Аминьево». Там играют Глушаков, Шишкин и Сычев

Жирков заявлен за команду ЛФЛ «Аминьево». Там играют Глушаков, Шишкин и Сычев

23 сентября 2021, 16:31
13

Журналист и блогер Василий Уткин сообщил, что бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков заявлен за любительскую команду «Аминьево».

«Юрий Жирков между тем поиграет в ЛФЛ. Он заявлен за команду «Аминьево», это Юго-Запад.

Там веселая команда. Есть еще Сычев, Шишкин. И игрок сборной России Денис Глушаков.

Полагаю, если что, он расскажет Карпину, набрал ли Юрий Валентинович форму», – написал Уткин в телеграме.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Россия Сычев Дмитрий Жирков Юрий Шишкин Роман Глушаков Денис
Комментарии (13)
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Dob13
1632404282
Так Глушаков же в Химках играет. Или я чего-то путаю?
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alex1951
1632404663
Вот оно! Вот ,где собака то порылась... Не ,,Аминьево,, ,а прям кладезь для сборной.))) Карпуше есть,чем заняться теперь: какие фамилии,какой выбор...дерзай Валера! И как говорится ,,Аминь,,!))))
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Блямба
1632404916
То ли Шапито,то Чинезелли, то ли Cirque du Soleil.. Ни смеяться,ни поплакать.. ей,ей-ей.(
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vladimir-7
1632405312
Бывшего армейца Ю. Жиркова женят на бывших игроках из свинарника.
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slavа0508
1632415275
Что то с Глушаковым непонятно . вроде как пока за Химки заявлен ....
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zigbert
1632416362
В хорошую компанию попал Юра. Только там может футбол для отвода глаз.
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