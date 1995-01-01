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    Жирков заявлен за команду ЛФЛ «Аминьево». Там играют Глушаков, Шишкин и Сычев

    Журналист и блогер Василий Уткин сообщил, что бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков заявлен за любительскую команду «Аминьево».

    «Юрий Жирков между тем поиграет в ЛФЛ. Он заявлен за команду «Аминьево», это Юго-Запад.

    Там веселая команда. Есть еще Сычев, Шишкин. И игрок сборной России Денис Глушаков.

    Полагаю, если что, он расскажет Карпину, набрал ли Юрий Валентинович форму», – написал Уткин в телеграме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +13750

      KLIM777 2 часа назад

      Когда Глушаков успел свалить туда?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21198

      vladimir-7 2 часа назад

      Бывшего армейца Ю. Жиркова женят на бывших игроках из свинарника.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3753

      mopecekca > vladimir-7 1 час назад

      опять ******** стал раскрывать?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Спартач80 > mopecekca 39 минут назад

      Эта п.р.о.ш.м.а.н.д.о.в.к.а умеет работать только ртом....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +150

      Боратти > Спартач80 36 минут назад

      Ты опытнее, не только ртом научился! гы-гы-гы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +484

      Блямба 2 часа назад

      То ли Шапито,то Чинезелли,
      то ли Cirque du Soleil..
      Ни смеяться,ни поплакать..
      ей,ей-ей.(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9672

      alex1951 2 часа назад

      Вот оно! Вот ,где собака то порылась...
      Не ,,Аминьево,, ,а прям кладезь для сборной.)))
      Карпуше есть,чем заняться теперь: какие фамилии,какой выбор...дерзай Валера!
      И как говорится ,,Аминь,,!))))

      0
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      Рейтинг: +174

      Dob13 2 часа назад

      Так Глушаков же в Химках играет. Или я чего-то путаю?

      2
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      ...
      Рейтинг: +3449

      Черкизовский Кот > Dob13 2 часа назад

      Дожили. В сборную вызывают уже из любительской команды. ХАХА

      1
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      ...
      Рейтинг: +150

      Боратти > Dob13 2 часа назад

      Конечно путаешь, толстый! Ни Глушаков, а Хрюшаков! Гы-гы-гы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +174

      Dob13 > Черкизовский Кот 2 часа назад

      Ну а как он может играть за два разных клуба?

      0
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      Рейтинг: +174

      Dob13 > Боратти 2 часа назад

      Я как минимум не тебя спросил

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      Рейтинг: +171

      Кирилл Михайлов > Dob13 2 часа назад

      подрабатывает в будни, когда Химки не играют)

      0
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      Рейтинг: +21198

      vladimir-7 > Dob13 2 часа назад

      Наверно, он многостаночник в футболе.

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      Рейтинг: +150

      Боратти > Dob13 41 минуту назад

      А как тебя волнует это тупое рыло? Гы-гы-гы

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