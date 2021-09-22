Агаларов: «Молодежка – маленькая мечта детства. Главная мечта – основная сборная»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов о главной мечте в карьере.

– Молодежная сборная — это маленькая мечта детства, но, конечно, главная мечта — основная команда.

– Ты мечтал о таком дебюте, чтобы в первом же матче забить? Да еще не просто забить, а Испании.

– Не нацеливался на 100% забить гол. У меня задача простая — каждую игру выходить и забивать голы.

– Какие впечатления от матча с Испанией?

– Все говорили, что они переиграли нас (4:1), но я бы не сказал, что сильно. Они забили столько, сколько создали. И у нас были моменты, но у испанцев класс повыше, и они смогли реализовать их.