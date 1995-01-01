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    Агаларов: «Молодежка – маленькая мечта детства. Главная мечта – основная сборная»

    Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов о главной мечте в карьере.

    – Молодежная сборная — это маленькая мечта детства, но, конечно, главная мечта — основная команда.

    – Ты мечтал о таком дебюте, чтобы в первом же матче забить? Да еще не просто забить, а Испании.

    – Не нацеливался на 100% забить гол. У меня задача простая — каждую игру выходить и забивать голы.

    – Какие впечатления от матча с Испанией?

    – Все говорили, что они переиграли нас (4:1), но я бы не сказал, что сильно. Они забили столько, сколько создали. И у нас были моменты, но у испанцев класс повыше, и они смогли реализовать их.

    • 21-летний Агаларов впервые вызван в сборную России.
    • Форвард забил 8 голов в 8 матчах текущего сезона РПЛ.
    • В октябре россияне сыграют в отборе ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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