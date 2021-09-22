«Аль-Райян» анонсировал переход Хамеса из «Эвертона»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес продолжит карьеру в катарском «Аль-Райяне». Клуб анонсировал переход колумбийца в твиттере.

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны уже договорились о трансфере, а сам футболист прошел медосмотр в новом клубе.

Хамес выступал за «Эвертон» с сентября 2020 года.

Он не провел ни одного матча в этом сезоне АПЛ.

Рыночная стоимость колумбийца – 28 миллионов евро.

В августе сообщалось, что услуги хавбека предлагали «Зениту».