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    «Аль-Райян» анонсировал переход Хамеса из «Эвертона»

    Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес продолжит карьеру в катарском «Аль-Райяне». Клуб анонсировал переход колумбийца в твиттере.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны уже договорились о трансфере, а сам футболист прошел медосмотр в новом клубе.

    • Хамес выступал за «Эвертон» с сентября 2020 года.
    • Он не провел ни одного матча в этом сезоне АПЛ.
    • Рыночная стоимость колумбийца – 28 миллионов евро.
    • В августе сообщалось, что услуги хавбека предлагали «Зениту».

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    Источник: твиттер «Аль-Райяна»

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