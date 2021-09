Халк не забил пенальти в полуфинале Кубка Либертадорес против «Палмейраса»

Нападающий бразильского «Атлетико Минейро» Халк не реализовал пенальти в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес против «Палмейраса». Его удар на 42-й минуте пришелся в штангу.

Встреча завершилась нулевой ничьей. Ответная игра – через неделю.

@FTBSantander brings you all of the highlights from tonight's tense – first leg draw between @Palmeiras and @Atletico! pic.twitter.com/3qlmE336lv