Карпин: «Агаларову желательно забивать по два мяча в каждом матче»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил вероятность вызова нападающего «Уфы» Гамида Агаларова на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
— Что нужно делать Агаларову, чтобы оказаться в итоговом списке сборной?
— Ничего сверхъестественного. Надо делать то, что он делал до сих пор — забивать в каждом матче и желательно по два мяча.
— Насколько вы довольны нынешней комплектацией сборной?
— По какой шкале оценить?
— По пятибалльной.
— На пять баллов.
— Сборная России продолжит играть по схеме 4-3-3?
— Понятно, что в зависимости от соперника меняется структура. Но это базовая схема. Я хочу играть по схеме 4-3-3. Повторюсь, в футбол играет не схема, а футболисты.
- 21-летний Агаларов впервые вызван в сборную.
- Форвард забил 8 голов в 8 матчах текущего сезона РПЛ.
- В октябре россияне сыграют в отборе ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.
Карпин: «Агаларов может не попасть в сборную. В окончательном списке на будет 5-7 человек»