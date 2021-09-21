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    Карпин: «Агаларову желательно забивать по два мяча в каждом матче»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил вероятность вызова нападающего «Уфы» Гамида Агаларова на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    — Что нужно делать Агаларову, чтобы оказаться в итоговом списке сборной?

    — Ничего сверхъестественного. Надо делать то, что он делал до сих пор — забивать в каждом матче и желательно по два мяча.

    — Насколько вы довольны нынешней комплектацией сборной?

    — По какой шкале оценить?

    — По пятибалльной.

    — На пять баллов.

    — Сборная России продолжит играть по схеме 4-3-3?

    — Понятно, что в зависимости от соперника меняется структура. Но это базовая схема. Я хочу играть по схеме 4-3-3. Повторюсь, в футбол играет не схема, а футболисты.

    • 21-летний Агаларов впервые вызван в сборную.
    • Форвард забил 8 голов в 8 матчах текущего сезона РПЛ.
    • В октябре россияне сыграют в отборе ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

    Карпин: «Агаларов может не попасть в сборную. В окончательном списке на будет 5-7 человек»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.09.2021 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3520

      sobaka120982 1 час назад

      Валера ты с ума то не сходи, у Нас в России даже маститые по одному каждую игру не забивают, а этому парню 21 всего! Но зато у него потенциал огромный!!!!

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