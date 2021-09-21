Карпин: «Агаларову желательно забивать по два мяча в каждом матче»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил вероятность вызова нападающего «Уфы» Гамида Агаларова на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

— Что нужно делать Агаларову, чтобы оказаться в итоговом списке сборной?

— Ничего сверхъестественного. Надо делать то, что он делал до сих пор — забивать в каждом матче и желательно по два мяча.

— Насколько вы довольны нынешней комплектацией сборной?

— По какой шкале оценить?

— По пятибалльной.

— На пять баллов.

— Сборная России продолжит играть по схеме 4-3-3?

— Понятно, что в зависимости от соперника меняется структура. Но это базовая схема. Я хочу играть по схеме 4-3-3. Повторюсь, в футбол играет не схема, а футболисты.

21-летний Агаларов впервые вызван в сборную.

Форвард забил 8 голов в 8 матчах текущего сезона РПЛ.

В октябре россияне сыграют в отборе ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

Карпин: «Агаларов может не попасть в сборную. В окончательном списке на будет 5-7 человек»