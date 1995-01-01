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    «Фратрия» – игрокам «Спартака» после поражения от ЦСКА: «Вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба»

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» раскритиковало команду за поражение от ЦСКА (0:1) в восьмом туре РПЛ.

    «Спартак» проиграл в дерби. В матче года, который команда обязана выигрывать.

    Своими действиями на поле вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба.

    Задумайтесь, в спорте нет вчерашнего дня!» – говорится в публикации «Фратрии» в твиттере.

    Только «Урал» забил меньше «Спартака» за восемь стартовых туров РПЛ

    «Спартак» после назначения Витории проиграл более 63% официальных матчей

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Фратрии»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4930

      maygli 1 час назад

      И очередной раз они будут разбирать и работать над ошибками.
      Как-будто у них каждый раз разные ошибки.
      Двоешники ё...

      0
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      Рейтинг: +4930

      maygli 1 час назад

      Всех, кроме молодёжи, отправить в Спартак-2, а всю молодёжь наигрывать, может что и получится, но хоть обидно не будет за молодёжную игру.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +299

      alefreddy 1 час назад

      некоторых надо во вторую команду запускать лучше молодежь будет играть в этом сезоне не за что уже бороться

      2
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      Рейтинг: +196

      Guinnesss > alefreddy 1 час назад

      За ФНЛ)))

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