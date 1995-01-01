«Фратрия» – игрокам «Спартака» после поражения от ЦСКА: «Вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба»

И очередной раз они будут разбирать и работать над ошибками.
Как-будто у них каждый раз разные ошибки.
Двоешники ё...
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» раскритиковало команду за поражение от ЦСКА (0:1) в восьмом туре РПЛ.
«Спартак» проиграл в дерби. В матче года, который команда обязана выигрывать.
Своими действиями на поле вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба.
Задумайтесь, в спорте нет вчерашнего дня!» – говорится в публикации «Фратрии» в твиттере.
- «Спартак» опустился на 9-е место в таблице РПЛ.
- Клуб не собирается увольнять Руя Виторию с поста главного тренера.
Только «Урал» забил меньше «Спартака» за восемь стартовых туров РПЛ
«Спартак» после назначения Витории проиграл более 63% официальных матчей