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  • «Фратрия» – игрокам «Спартака» после поражения от ЦСКА: «Вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба»

«Фратрия» – игрокам «Спартака» после поражения от ЦСКА: «Вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба»

21 сентября 2021, 00:28
33

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» раскритиковало команду за поражение от ЦСКА (0:1) в восьмом туре РПЛ.

«Спартак» проиграл в дерби. В матче года, который команда обязана выигрывать.

Своими действиями на поле вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба.

Задумайтесь, в спорте нет вчерашнего дня!» – говорится в публикации «Фратрии» в твиттере.

Только «Урал» забил меньше «Спартака» за восемь стартовых туров РПЛ

«Спартак» после назначения Витории проиграл более 63% официальных матчей

Источник: Твиттер «Фратрии»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (33)
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alefreddy
1632174730
некоторых надо во вторую команду запускать лучше молодежь будет играть в этом сезоне не за что уже бороться
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maygli
1632176083
И очередной раз они будут разбирать и работать над ошибками. Как-будто у них каждый раз разные ошибки. Двоешники ё...
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Vitaga
1632182336
у нас не так много клубов с большой историей и традициями. с великими игроками и тренерами в прошлом . поэтому искренне сочувствую болельщикам Спартака. по сути все беды клуба идут от отсутствия грамотного руководства и единоначалия в системе клуба. есть кучка отдельных личностей порой даже не понимающих куда они попали - преследующих свои мелкие корыстные цели. каждый тянет одеяло на себя и при неудаче валящий всё на своих коллег. когда звали Бердыева - тот четко сказал что приведет свою команду в 20-25 человек. - это не понравилось - ведь иметь отношение к рулю и соответственно делить славу тоже хочется. в итоге приходит тренер который рычагов управления имеет минимум. успехи же приходили когда можно было рулить всем процессом. как это было в эпоху Романцева. поэтому просто заменой тренера ничего не поправить.
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Дедуктор
1632195651
Не было там никакого позора. Спартак очень прилично играл. По такой игре есть перспективы у команды. Просто, надо признать за данность. Что у других команд тоже есть свои амбиции. В том числе, чемпионские. У многих команд есть свои тактические схемы. А у некоторых и свой фарт. В общем, уважения побольше! А то, паньмаишь, мафией себя возомнили. Юбилей у клуба, так чемпионский титул им вынь да положь. А как насчет "фиги с маслом"? Лёня тоже хочет титулов, но не всегда у его Рубина дело клеится. Немец с юными ментами тоже не прочь титул взять. Кони, опять же, по титулам соскучились. Да - много кто ещё. А великому "Зениту" титул по штату положен. Так что, фратрии надо поддерживать своих хрюканов. А критиковать - исключительно конструктивно.
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Niko
1632195705
Я вчера не видел равнодушных у спама. Да и выиграли мы по сути так... слабенько. Объективно нулевая ничья была бы справедливой. Так что это похоже уже движение по инерции от фратрии. Вчера им не за что упрекать команду, как по мне, хотя они любят говорить что они особенные, спартак это давление каждый день. Ну если в такой атмосфере привычнее работать, ок.
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Sanloko
1632198781
в чем величие? Вот на самом деле секта, сами себе внушили какое-то величие и трясутся над ним. Бедолаги.....
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порт
1632200106
Что то давненько Назаров не царапает стишки для кб.
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nik55
1632203473
похоже что у всей команды одновременно настали критические недели-----я хорошо помню когда пришел в команду Бесков и он сразу начал с того что убрал из состава весь шлак а затем пригласил новых игроков которые хотят играть а не отбывать номер
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BRO_football
1632210096
Ну и где же это величие Спартака? Опять фанаты 90-ые вспоминают? Уже 20 лет прошло и всё своё величие Спартак растерял.
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alefreddy
1632234550
плавят тренера что хочешь им говори а воз и ныне там.Кофрия хороший защитник но невезучий
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