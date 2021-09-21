«Фратрия» – игрокам «Спартака» после поражения от ЦСКА: «Вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» раскритиковало команду за поражение от ЦСКА (0:1) в восьмом туре РПЛ.

«Спартак» проиграл в дерби. В матче года, который команда обязана выигрывать.

Своими действиями на поле вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба.

Задумайтесь, в спорте нет вчерашнего дня!» – говорится в публикации «Фратрии» в твиттере.

«Спартак» опустился на 9-е место в таблице РПЛ.

Клуб не собирается увольнять Руя Виторию с поста главного тренера.

Только «Урал» забил меньше «Спартака» за восемь стартовых туров РПЛ

«Спартак» после назначения Витории проиграл более 63% официальных матчей