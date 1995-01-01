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    РПЛ. «Динамо» победило «Сочи» благодаря голу Захаряна и поднялось на второе место

    «Динамо» впервые обыграло «Сочи» на «Фиште». Три очка принес гол полузащитника сборной России Арсена Захаряна.

    Москвичи опередили «Сочи» и поднялись на второе место в таблице.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Сочи – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Захарян, 12.

    «Сочи»: Джанаев, Заика (Терехов, 46), Маргасов, Прохин, Барач, Родригу, Юсупов (Жоаозиньо, 68), Цаллагов, Попов (Бурмистров, 68), Нобоа, Кассьера.

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев (Н‘Жи, 86), Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Моро, Макаров (Игбун, 66), Захарян (Паршивлюк, 46), Шиманьски (Евгеньев, 60), Грулев (Тюкавин, 66).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии47
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      Рейтинг: +7866

      playsh 12 минут назад

      Пислюлей от старшего брата по спорту из Питера команда Сочи получит точно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      BuenosArgentina 28 минут назад

      У Сочи был прекрасный шансна своё поле, знали против кого будут играть , нужно было собраться на матч

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      BuenosArgentina 34 минуты назад

      Безобразно Сочи сегодня сыграло , просто отвратительно, как так можно ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9649

      alex1951 1 час назад

      Динамо ,как качели....тудым-сюдым...
      То зачем то Новгороду отдать очки,
      То ноныча опять удивить ,но со знаком +
      Так и до инфарта недалеко..
      А так....молодцы,поздравляем..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3285

      PAREVG. 2 часа назад

      Молодцы.
      После унижения детей из Ростова, к Сочи нет никакого уважения.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3507

      sobaka120982 > PAREVG. 1 час назад

      Терпила)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      BuenosArgentina > PAREVG. 29 минут назад

      Ростову нужно было сняться и попросить технарь, это их вина, почему Сочи должен был переносить игру ? Ростов не снялся , какого унижения ? О чём ты ? Они должны были поддаватся ? Это было бы хуже... Не нужно было выходить , по моему , получить технарь и всё ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3507

      sobaka120982 > BuenosArgentina 5 минут назад

      Это бестолку ему объяснять, если бы Сочи отказался выходить на матч то этих очков не хватило бы , так как в конце как мы помним клуб снялся с 2 матчей по этой же причине, корона

      0
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      Рейтинг: +10189

      житель СПб 2 часа назад

      Как и ожидалось, был очень интересный матч. Динамо реализовало преимущество первых 20 минут, напора и прессинга. Забили красивый гол.
      Сочи бросились в погоню, играли лучше вторую часть матча - но удача была не на их стороне. Обе команды играли в футбол - это главное! Поэтому и было мало нарушений. По поводу потенциального пенальти в ворота Динамо - спорно, предварительно мне показалось - что он был. Но это не принципиально. "Чуйка" Шварца сработала! В дождь они побеждают. Поздравляю Динамо! Уважение и пожелания успехов Сочи.

      7
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      Рейтинг: +3507

      sobaka120982 > житель СПб 1 час назад

      Сегодня оба матча меня порадовали!!! Зрелищно! Кто то теряет ну а кто то находит, динамо сегодня заслужили победу, но и Сочи не заслужило поражение

      6
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      Рейтинг: +1091

      Alex Y 2 часа назад

      Динамо с победой)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      fanfckrasnodar 2 часа назад

      Динамвоцы приятно смотрелись. Не РПЛ, а местами бундеслига. И бить не боялись. Может слишком хвалебно, но настрой именно на атаку радовал. с победой!

      2
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      Рейтинг: +10189

      житель СПб 2 часа назад

      Шварц оказался прав! В дождь они выигрывают.

      6
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      Рейтинг: +89488

      zigbert 2 часа назад

      Гол динамовцев стал следствием применения высокого прессинга. В первом тайме Динамо выглядело уверенно. Сочи во втором тайме перехватил инициативу и создал несколько голевых моментов. Лещук хотя и не имеет большой практики в игре, сыграл в этом матче великолепно. У Сочи ниже своих возможностей сыграл Нобоа.
      Динамо с победой!

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