РПЛ. «Динамо» победило «Сочи» благодаря голу Захаряна и поднялось на второе место

«Динамо» впервые обыграло «Сочи» на «Фиште». Три очка принес гол полузащитника сборной России Арсена Захаряна.

Москвичи опередили «Сочи» и поднялись на второе место в таблице.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Сочи – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Захарян, 12.

«Сочи»: Джанаев, Заика (Терехов, 46), Маргасов, Прохин, Барач, Родригу, Юсупов (Жоаозиньо, 68), Цаллагов, Попов (Бурмистров, 68), Нобоа, Кассьера.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев (Н‘Жи, 86), Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Моро, Макаров (Игбун, 66), Захарян (Паршивлюк, 46), Шиманьски (Евгеньев, 60), Грулев (Тюкавин, 66).

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