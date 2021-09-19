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РПЛ. «Динамо» победило «Сочи» благодаря голу Захаряна и поднялось на второе место

19 сентября 2021, 20:53
48

«Динамо» впервые обыграло «Сочи» на «Фиште». Три очка принес гол полузащитника сборной России Арсена Захаряна.

Москвичи опередили «Сочи» и поднялись на второе место в таблице.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Сочи – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Захарян, 12.

«Сочи»: Джанаев, Заика (Терехов, 46), Маргасов, Прохин, Барач, Родригу, Юсупов (Жоаозиньо, 68), Цаллагов, Попов (Бурмистров, 68), Нобоа, Кассьера.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев (Н‘Жи, 86), Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Моро, Макаров (Игбун, 66), Захарян (Паршивлюк, 46), Шиманьски (Евгеньев, 60), Грулев (Тюкавин, 66).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Динамо Захарян Арсен
Комментарии (48)
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slavа0508
1632074091
С Победой Динамо !!!
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haxxproxx
1632074323
Лещук красава, уверенно отстоял. С Победой!!!
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knikos
1632074403
Сочи привёз себе гол , придавил Динамо , но так и не забил . Интрига вверху таблицы возрастает .
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Plyash
1632074734
Ай Динамо,ай мужики!!! Игру не смотрел,но за победу спасибо.Пожелаю Спартаку так же играть.С уважением,ребята.
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GoLenaStop
1632074749
А, Динамо - МОЛОДЦЫ!!! Опять же - мячеловам на воротах - уважуха. Динамо, второй гол, (который не засчитали) - шедевр! Сочники, получите под хвост! (пожизненный привет от Ростсельмаша!) А всем любителям ногомяча - удачи, и спкнч и хорошего утра!
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portero
1632075310
Жаль Сочи не сравняли, атаковали много но .... Скамейка слабовата.
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zigbert
1632075364
Гол динамовцев стал следствием применения высокого прессинга. В первом тайме Динамо выглядело уверенно. Сочи во втором тайме перехватил инициативу и создал несколько голевых моментов. Лещук хотя и не имеет большой практики в игре, сыграл в этом матче великолепно. У Сочи ниже своих возможностей сыграл Нобоа. Динамо с победой!
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житель СПб
1632075579
Шварц оказался прав! В дождь они выигрывают.
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житель СПб
1632075813
Как и ожидалось, был очень интересный матч. Динамо реализовало преимущество первых 20 минут, напора и прессинга. Забили красивый гол. Сочи бросились в погоню, играли лучше вторую часть матча - но удача была не на их стороне. Обе команды играли в футбол - это главное! Поэтому и было мало нарушений. По поводу потенциального пенальти в ворота Динамо - спорно, предварительно мне показалось - что он был. Но это не принципиально. "Чуйка" Шварца сработала! В дождь они побеждают. Поздравляю Динамо! Уважение и пожелания успехов Сочи.
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PAREVG.
1632076174
Молодцы. После унижения детей из Ростова, к Сочи нет никакого уважения.
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