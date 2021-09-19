Хачатурянц: «Главой департамента судейства будет иностранец»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил, что новым руководителем департамента судейства будет иностранец. Ранее этот пост занимал венгр Виктор Кашшаи.

«Замена Кашшаи будет названа в четверг (23 сентября), это будет иностранец. Я соберу специальную конференцию по этому поводу», – анонсировал Хачатурянц.