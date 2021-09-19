Хачатурянц: «Главой департамента судейства будет иностранец»

От иносранцев откаты жирнее, наваристие. Кто же под наших такие бабосы выделит....
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил, что новым руководителем департамента судейства будет иностранец. Ранее этот пост занимал венгр Виктор Кашшаи.
«Замена Кашшаи будет названа в четверг (23 сентября), это будет иностранец. Я соберу специальную конференцию по этому поводу», – анонсировал Хачатурянц.
- Кашшаи был главой департамента судейства РФС с января 2020 года.
- Сообщалось, что его может заменить серб Милорад Мажич.
- Кроме того, в российский судейский корпус могут прийти итальянские специалисты.
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