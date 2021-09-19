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    Хачатурянц: «Главой департамента судейства будет иностранец»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил, что новым руководителем департамента судейства будет иностранец. Ранее этот пост занимал венгр Виктор Кашшаи.

    «Замена Кашшаи будет названа в четверг (23 сентября), это будет иностранец. Я соберу специальную конференцию по этому поводу», – анонсировал Хачатурянц.

    • Кашшаи был главой департамента судейства РФС с января 2020 года.
    • Сообщалось, что его может заменить серб Милорад Мажич.
    • Кроме того, в российский судейский корпус могут прийти итальянские специалисты.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +51936

      portero 10 минут назад

      От иносранцев откаты жирнее, наваристие. Кто же под наших такие бабосы выделит....

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      Рейтинг: +794

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Главы департамента судейства приходят и уходят, а спонсор судейского корпуса Федун остается. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1897

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Всегда забавляет, когда люди на полном серьёзе думают, что иностранный глава судей что-то изменит в лучшую сторону. Можно сразу определять, кто за футболом дальше РПЛ не следит от слова совсем. В самом популярном футбольном чемпионате (АПЛ) каждый, мать его, тур происходят судейские скандалы. Тоже самое происходит и в Ла-Лиге. Если уж там не могут нормальных судей найти, то наши футбольные руководятлы, тем более не найдут.

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