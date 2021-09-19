Хачатурянц: «Главой департамента судейства будет иностранец»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил, что новым руководителем департамента судейства будет иностранец. Ранее этот пост занимал венгр Виктор Кашшаи.
«Замена Кашшаи будет названа в четверг (23 сентября), это будет иностранец. Я соберу специальную конференцию по этому поводу», – анонсировал Хачатурянц.
- Кашшаи был главой департамента судейства РФС с января 2020 года.
- Сообщалось, что его может заменить серб Милорад Мажич.
- Кроме того, в российский судейский корпус могут прийти итальянские специалисты.
Источник: «Р-Спорт»