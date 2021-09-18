Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Савич – о судействе матча с «Атлетиком»: «Ненормально показывать 15 карточек за каждое слово»

    Защитник «Атлетико» Стефан Савич недоволен судейством матча пятого тура Примеры против «Атлетика» (0:0). По его мнению, арбитр Хесус Хиль Мансано давал необоснованные предупреждения.

    «Столько карточек не должно быть. Головы не были холодными. Это ненормально показывать 15 карточек за каждое слово.

    По удалению Жоау Фелиша. Он не хотел никого не трогать, там не было карточки», – сказал Савич.

    • В действительности игроки «Атлетико» во время матча получили 5 желтых карточек, 2 из которых превратились в красную (для Фелиша).
    • Португалец получил 2 желтые в течение минуты.
    • «Атлетико» лидирует в Примере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89468
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67525
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru