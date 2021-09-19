Савич – о судействе матча с «Атлетиком»: «Ненормально показывать 15 карточек за каждое слово»

Защитник «Атлетико» Стефан Савич недоволен судейством матча пятого тура Примеры против «Атлетика» (0:0). По его мнению, арбитр Хесус Хиль Мансано давал необоснованные предупреждения.

«Столько карточек не должно быть. Головы не были холодными. Это ненормально показывать 15 карточек за каждое слово.

По удалению Жоау Фелиша. Он не хотел никого не трогать, там не было карточки», – сказал Савич.