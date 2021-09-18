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  • РПЛ. Гол Глушенкова помог «Крыльям Советов» добиться волевой победы над «Ростовом»

РПЛ. Гол Глушенкова помог «Крыльям Советов» добиться волевой победы над «Ростовом»

18 сентября 2021, 18:25
23

«Ростов» вел в счете против «Крыльев Советов», но проиграл. У самарцев один из голов забил принадлежащий «Спартаку» Максим Глушенков.

«Крылья Советов» поднялись на десятое место, а «Ростов» остался в зоне переходных матчей. У ростовчан в восьми турах всего одна победа.

Впервые с 2012 года команды в очном самарском матче забили больше двух голов.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Комличенко, 23; 1:1 – Баштуш, 44 (в свои ворота); 2:1 – Бегич, 50; 3:1 – Глушенков, 58; 3:2 – Глебов, 69; 4:2 – Сарвели, 90+2.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков (Кабутов, 72), Солдатенков, Зеффан, Зиньковский (Пиняев, 75), Якуба (Пруцев, 72), Ежов (Бейл, 90+3), Иванисеня, Сергеев, Глушенков (Сарвели, 71).

«Ростов»: Песьяков, Баштуш, Осипенко, Поярков (Терентьев, 64), Лангович (Турищев, 82), Хаджикадунич, Мамаев (Гигович, 88), Фольмер (Сухомлинов, 63), Глебов, Алмквист (Соу, 64), Комличенко.

Предупреждения: Горшков, 6; Иванисеня, 71 – Соу, 80.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Ростов Глушенков Максим
Комментарии (23)
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slavа0508
1631978777
Молодцы Крылья с Победой !!! Посмотрел матч с удовольствием... Хорошие у нас в этом году дебютанты борзенькие такие . это очень хорошо ....
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Sviro
1631978912
Позабавились на славу!!! Поздравления КрыСоветам, сочувствую Сёмину!!
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nominum
1631979031
Терентьев- ноль. Хаджи как всегда привоз. Осипенко Валера за что в сборную взял?
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JTherry
1631979194
самарцы сыграли задорно, вдохновенно и заслуженно победили, молодцы, ребята!!! Осинькин сделал очень симпатичную команду, добавив в Крылья своих "чертановцев"...
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Красногорск_Фан
1631979215
Натянули Ростов на радость своим зрителям. С победой
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spartak.sar
1631979614
С победой Самарцы !!!Хорошая игра рад за соседей ...
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GoLenaStop
1631979952
Ростсельмаш, проигрыш чисто твой... согласия в команде пока нет. КС - живчики, интересно, технично и упорно играли на результат. Ростсельмаш - ооочень много ошибок и слабая физподготовка. Результат по игре, увы мне, увы... Спасибо игрокам за матч!... РОСТСЕЛЬМАШ, просыпайся!!!!
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portero
1631980198
Крылья начали набирать очки, в первых турах просто чуток невезло... Ростову Семин пока не помогает...
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semm
1631981682
ну как не похвалить комментатора матча, только сказал, что крылья предпоследние с конца по забитым мячам - навтыкали бедному Палычу, но молодцы ребята! хотелось бы смотреть такую же игру наших в еврокубках, но увы там другой уровень команд
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zigbert
1631987466
Эта игра подтвердила что Крылышки умеют играть. В предыдущих играх было какое то невезение. А здесь что называется прорвало. Ростов тоже играл неплохо. При счете 3:1 Ростов полез вперед и надолго прижал к воротам самарцев. Один гол удалось отыграть и казалось вот вот счет сравняется, однако четвертый гол снял все вопросы. Крылья с победой.
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