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    РПЛ. Гол Глушенкова помог «Крыльям Советов» добиться волевой победы над «Ростовом»

    «Ростов» вел в счете против «Крыльев Советов», но проиграл. У самарцев один из голов забил принадлежащий «Спартаку» Максим Глушенков.

    «Крылья Советов» поднялись на десятое место, а «Ростов» остался в зоне переходных матчей. У ростовчан в восьми турах всего одна победа.

    Впервые с 2012 года команды в очном самарском матче забили больше двух голов.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Комличенко, 23; 1:1 – Баштуш, 44 (в свои ворота); 2:1 – Бегич, 50; 3:1 – Глушенков, 58; 3:2 – Глебов, 69; 4:2 – Сарвели, 90+2.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков (Кабутов, 72), Солдатенков, Зеффан, Зиньковский (Пиняев, 75), Якуба (Пруцев, 72), Ежов (Бейл, 90+3), Иванисеня, Сергеев, Глушенков (Сарвели, 71).

    «Ростов»: Песьяков, Баштуш, Осипенко, Поярков (Терентьев, 64), Лангович (Турищев, 82), Хаджикадунич, Мамаев (Гигович, 88), Фольмер (Сухомлинов, 63), Глебов, Алмквист (Соу, 64), Комличенко.

    Предупреждения: Горшков, 6; Иванисеня, 71 – Соу, 80.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии22
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      Рейтинг: +703

      xrrrx 47 минут назад

      осипенко перед 4ым голом вообще наблюдал просто... это игрок сборной?

      1
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      Рейтинг: +309

      semm 1 час назад

      ну как не похвалить комментатора матча, только сказал, что крылья предпоследние с конца по забитым мячам - навтыкали бедному Палычу, но молодцы ребята! хотелось бы смотреть такую же игру наших в еврокубках, но увы там другой уровень команд

      2
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      Рейтинг: +4184

      rash1959 1 час назад

      Карпуша ушёл, а багаж остался.
      Палыч, а ведь лежать на печи веселее, чем )(уйнёй заниматься. ПРосрёшь в этом колхозе все свои бывшие заслуги.

      0
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      Рейтинг: +4240

      Yurok161 > rash1959 1 час назад

      Твой колхоз не далеко ушёл.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51904

      portero 1 час назад

      Крылья начали набирать очки, в первых турах просто чуток невезло...
      Ростову Семин пока не помогает...

      3
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      Рейтинг: +7729

      GoLenaStop 1 час назад

      Ростсельмаш, проигрыш чисто твой... согласия в команде пока нет.
      КС - живчики, интересно, технично и упорно играли на результат.
      Ростсельмаш - ооочень много ошибок и слабая физподготовка.
      Результат по игре, увы мне, увы...
      Спасибо игрокам за матч!...
      РОСТСЕЛЬМАШ, просыпайся!!!!



      3
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      Рейтинг: +4240

      Yurok161 1 час назад

      Если Терентьева не отправят обратно в Зенит, Комличенко в Динамо, а Пояркова в Спартак, то Ростов с Чайкой будет играть не только в кубке России. Вообще беззубая игра. КрыС с заслуженной победой!

      5
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      Рейтинг: +761

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Самару с победой. Весело перебегали комбайнёров. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +2707

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Недаром карпуша слинял из Ростова. Сегодняшняя команда это его детище.

      0
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      Рейтинг: +21440

      slavutiq70 > Иван Петров 1986 1 час назад

      Да при чём Карпин ...состав полный отстой и вечно в долгах клуб а Карпин ещё умудрялся быть на плаву ...так что лучше спасибо человеку сказать ...

      2
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      ...
      Рейтинг: +443

      Sancho010365 > Иван Петров 1986 1 час назад

      Под сомнением но почти такого же мнения. Слабая физическая подготовка игроков Ростова, случайно не работа ли главного тренера России. Хотя тут много всякого и самих игроков и отдельных тренеров.

      0
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      Рейтинг: +4240

      Yurok161 > slavutiq70 1 час назад

      Долгов то щас нет. А вот состав молодой. Команду в предсезонке готовили под одну тактику, а с новым тренером играть приходится в другую. Но тут ты прав, Валера не виноват. Виноваты игроки со слабой самоотдачей.

      0
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      Рейтинг: +32

      spartak.sar 1 час назад

      С победой Самарцы !!!Хорошая игра рад за соседей ...

      4
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      Рейтинг: +1950

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Натянули Ростов на радость своим зрителям. С победой

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