РПЛ. Гол Глушенкова помог «Крыльям Советов» добиться волевой победы над «Ростовом»

«Ростов» вел в счете против «Крыльев Советов», но проиграл. У самарцев один из голов забил принадлежащий «Спартаку» Максим Глушенков.

«Крылья Советов» поднялись на десятое место, а «Ростов» остался в зоне переходных матчей. У ростовчан в восьми турах всего одна победа.

Впервые с 2012 года команды в очном самарском матче забили больше двух голов.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Комличенко, 23; 1:1 – Баштуш, 44 (в свои ворота); 2:1 – Бегич, 50; 3:1 – Глушенков, 58; 3:2 – Глебов, 69; 4:2 – Сарвели, 90+2.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков (Кабутов, 72), Солдатенков, Зеффан, Зиньковский (Пиняев, 75), Якуба (Пруцев, 72), Ежов (Бейл, 90+3), Иванисеня, Сергеев, Глушенков (Сарвели, 71).

«Ростов»: Песьяков, Баштуш, Осипенко, Поярков (Терентьев, 64), Лангович (Турищев, 82), Хаджикадунич, Мамаев (Гигович, 88), Фольмер (Сухомлинов, 63), Глебов, Алмквист (Соу, 64), Комличенко.

Предупреждения: Горшков, 6; Иванисеня, 71 – Соу, 80.

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