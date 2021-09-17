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    На матч «Спартак» – «Уфа» пустят 13 500 тысяч зрителей

    Пресс-служба «Спартака» сообщила, что матч 9-го тура РПЛ с «Уфой» смогут постить до 13 500 тысяч зрителей.

    «Максимальная вместимость стадиона на этот матч составляет 30% от арены. Соответственно, в реализацию поступит 13 500 билетов на трибуны A, B, C и D.

    Роспотребнадзор обращает внимание, что у каждого болельщика должен быть QR-код вакцинированного или переболевшего», – сообщает пресс-служба клуба.

    • «Спартак» сыграет с «Уфой» в субботу, 25 сентября.
    • Московский клуб идет на 9-м месте в РПЛ.
    • Под руководством Руя Витории спартаковцы победили в 3 матчах из 10.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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