На матч «Спартак» – «Уфа» пустят 13 500 тысяч зрителей

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что матч 9-го тура РПЛ с «Уфой» смогут постить до 13 500 тысяч зрителей.

«Максимальная вместимость стадиона на этот матч составляет 30% от арены. Соответственно, в реализацию поступит 13 500 билетов на трибуны A, B, C и D.

Роспотребнадзор обращает внимание, что у каждого болельщика должен быть QR-код вакцинированного или переболевшего», – сообщает пресс-служба клуба.