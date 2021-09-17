На матч «Спартак» – «Уфа» пустят 13 500 тысяч зрителей

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что матч 9-го тура РПЛ с «Уфой» смогут постить до 13 500 тысяч зрителей.
«Максимальная вместимость стадиона на этот матч составляет 30% от арены. Соответственно, в реализацию поступит 13 500 билетов на трибуны A, B, C и D.
Роспотребнадзор обращает внимание, что у каждого болельщика должен быть QR-код вакцинированного или переболевшего», – сообщает пресс-служба клуба.
- «Спартак» сыграет с «Уфой» в субботу, 25 сентября.
- Московский клуб идет на 9-м месте в РПЛ.
- Под руководством Руя Витории спартаковцы победили в 3 матчах из 10.
Источник: официальный сайт «Спартака»