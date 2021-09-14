Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» увеличить заполняемость стадиона на матч с «Легией» до 13500 зрителей

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией» смогут посетить 13500 человек.

Пресс-служба московского клуба подтвердила, что Роспотребнадзор разрешил увеличить заполняемость стадиона на еврокубковую игру.

Ранее максимально разрешенная вместимость составляла 3000 человек.

Присутствовать на матче смогут только болельщики с QR-кодами.