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  • Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» увеличить заполняемость стадиона на матч с «Легией» до 13500 зрителей

Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» увеличить заполняемость стадиона на матч с «Легией» до 13500 зрителей

14 сентября 2021, 18:23
12

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией» смогут посетить 13500 человек.

Пресс-служба московского клуба подтвердила, что Роспотребнадзор разрешил увеличить заполняемость стадиона на еврокубковую игру.

Ранее максимально разрешенная вместимость составляла 3000 человек.

Присутствовать на матче смогут только болельщики с QR-кодами.

  • «Спартак» примет «Легию» в среду, 15 сентября, в Москве.
  • Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» прозвучит в 17:30 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Лига Европы Спартак Легия
Комментарии (12)
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paracetamol
1631634400
Очередная глупость Роспозорнадзора. Как разница, 13 500 или 39 500? Если QR-код есть!
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Боцман59rus
1631634854
_ не так страшна сама по себе пандемия, как реакция на неё общества, в данном случае в лице Роспотребнадзора, с истеричной, неадекватной имитацией борьбы с эпидемией
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ilichkadr
1631635090
Насчитают 13501 человек и снова оштрафуют.
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kvm
1631636070
а потом все поедут в метро с 10000000000000 пассажирами
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slavа0508
1631636266
Ну если вы говорите что вакцина работает ...так пускайте а стадион всех кто прошёл вакцинацию . без всяких ограничений и стимул будет у народа проходить вакцинацию ...
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vladimir-7
1631637463
Роспотребнадзор постоянно показывает всем свое напускное величие и значимость, даже когда принимает противоречивые решения.
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mamba9090909
1631644654
Это хорошо. Поддержка будет лучше.
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smtmsts
1631655879
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