Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» увеличить заполняемость стадиона на матч с «Легией» до 13500 зрителей

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией» смогут посетить 13500 человек.
Пресс-служба московского клуба подтвердила, что Роспотребнадзор разрешил увеличить заполняемость стадиона на еврокубковую игру.
Ранее максимально разрешенная вместимость составляла 3000 человек.
Присутствовать на матче смогут только болельщики с QR-кодами.
- «Спартак» примет «Легию» в среду, 15 сентября, в Москве.
- Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» прозвучит в 17:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Официальный сайт «Спартака»