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    Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» увеличить заполняемость стадиона на матч с «Легией» до 13500 зрителей

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией» смогут посетить 13500 человек.

    Пресс-служба московского клуба подтвердила, что Роспотребнадзор разрешил увеличить заполняемость стадиона на еврокубковую игру.

    Ранее максимально разрешенная вместимость составляла 3000 человек.

    Присутствовать на матче смогут только болельщики с QR-кодами.

    • «Спартак» примет «Легию» в среду, 15 сентября, в Москве.
    • Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» прозвучит в 17:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11892

      ilichkadr 24 секунды назад

      Насчитают 13501 человек и снова оштрафуют.

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      Рейтинг: +25050

      Боцман59rus 4 минуты назад

      _ не так страшна сама по себе пандемия, как реакция на неё общества, в данном случае в лице Роспотребнадзора, с истеричной, неадекватной имитацией борьбы с эпидемией

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12962

      paracetamol 11 минут назад

      Очередная глупость Роспозорнадзора. Как разница, 13 500 или 39 500? Если QR-код есть!

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