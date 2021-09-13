Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Главные новости дня. Фернандес завершил карьеру в сборной России, РФС объявил об отставке Кашшаи

    Погребняк: «Скорее всего, последую путем Хиддинка»

    «Спартак» решил уволить главу селекции Аверьянова

    Фернандес пропустил матч с «Арсеналом», чтобы лучше подготовиться к дерби со «Спартаком»

    Возвращение Роналду убедило Погба продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

    Фернандес завершил карьеру в сборной России

    Барриос может сыграть с «Челси». Полузащитник «Зенита» ждет британскую визу в Москве

    РФС объявил об отставке Кашшаи. Куйперс, Риццоли и Мажич – претенденты на пост главы департамента судейства

    У Черышева растяжение связки колена

    «Рубин» разгромил «Урал» благодаря хет-трику дебютанта Драйера. «Ростов» дома сыграл вничью с «Краснодаром»

    Драйер – первый игрок в истории РПЛ, оформивший хет-трик в дебютном матче

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2021 23:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89317
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67504
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru