Главные новости дня. Фернандес завершил карьеру в сборной России, РФС объявил об отставке Кашшаи

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«Спартак» решил уволить главу селекции Аверьянова

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Фернандес завершил карьеру в сборной России

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РФС объявил об отставке Кашшаи. Куйперс, Риццоли и Мажич – претенденты на пост главы департамента судейства

У Черышева растяжение связки колена

«Рубин» разгромил «Урал» благодаря хет-трику дебютанта Драйера. «Ростов» дома сыграл вничью с «Краснодаром»

Драйер – первый игрок в истории РПЛ, оформивший хет-трик в дебютном матче