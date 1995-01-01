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    РПЛ. «Рубин» разгромил «Урал» благодаря хет-трику дебютанта Драйера

    В седьмом туре РПЛ «Рубин» дома одержал крупную победу над «Уралом» со счетом 4:0.

    Казанцы выиграли благодаря хет-трику Андерса Драйера, для которого этот матч стал дебютным за команду.

    Набрав три очка, «Рубин» поднялся с пятого на четвертое место в таблице чемпионата. «Урал» идет на последней строчке.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Драйер, 2; 2:0 – Мамин, 13 (в свои ворота); 3:0 – Драйер, 80; 4:0 – Драйер, 90+1.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов (Суриков, 83), Тальби, Уремович, Самошников (Нижегородов, 79), Абильдгор, Ин Бом, Хвича (Бакаев, 63), Хакшабанович, Драйер, Деспотович (Онугха, 63).

    «Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Колесниченко (Гогличидзе, 70), Адамов, Кузьмичев, Йовичич (Агеев, 78), Егорычев (Подберезкин, 78), Бикфалви, Мишкич (Гагнидзе, 77), Гаджимурадов (Ибрахимай, 78).

    Предупреждения: Хван Ин Бом, 19; Хакшабанович, 52; Абильдгор, 56; Онугха, 86 – Гаджимурадов, 36.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:21
    Комментарии20
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      Рейтинг: +11

      Pani BIN 14 минут назад

      Игра Рубина на высоте, чувствуется рука Слуцкого. Так Казань держать! С победой!

      1
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      Рейтинг: +1840

      Красногорск_Фан 29 минут назад

      Жалею что не смотрел весь матч. Но гол пяткой застал. Зверюга!!!

      Если так будет каждую игру - скоро будут на него желающие в топ -лигах (
      А Рубин - с убедительной победой

      1
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      Рейтинг: +25015

      Боцман59rus 30 минут назад

      _ фК договорняк ждут в пердиве, вместе с ипанько президентом

      0
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      Рейтинг: +4868

      Ганнибал Лектор 30 минут назад

      грише иванову не лимит комментировать, а команду спасать надо. шалимова сцаными тряпками гнать! Срочно! Иначе - ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +10035

      NewLife 31 минуту назад

      Федун, мотай на ус, как у других селекция работает, это тебе не Зарема с Поповым))

      1
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      Рейтинг: +21058

      slavutiq70 38 минут назад

      Рубин возвращается !!!Великолепный дебют Андерса Драйера !!!Хорошая работа Слуцкого ...

      4
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      Рейтинг: +1021

      Alex Y 38 минут назад

      С отличным усилением Рубин)))

      3
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      Рейтинг: +12948

      paracetamol 42 минуты назад

      Развалил директор Иванов Урал. Всех разогнал, г-тренера притащил, гнать его надо!

      0
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      Рейтинг: +22

      RUBINTATAR 44 минуты назад

      Вы где его взяли?!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +10012

      житель СПб 46 минут назад

      Ничего себе! Вот это игра и счет! Рубин рвется вперед. И пополнение классное...

      5
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      ...
      Рейтинг: +12948

      paracetamol > житель СПб 42 минуты назад

      Зенит его остановит, не боись.

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