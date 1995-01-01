«Матч ТВ»: Фернандес пропустил матч с «Арсеналом», чтобы лучше подготовиться к дерби со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, скорее всего, сыграет со «Спартаком» в восьмом туре РПЛ.

По информации «Матч ТВ», тренерский штаб команды специально не включил правого фулбека в заявку на матч с тульским «Арсеналом» (2:2), чтобы тот мог лучше подготовиться к дерби.

Ранее сообщалось, что натурализованный бразилец может пропустить до двух месяцев из-за травмы.