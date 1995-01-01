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    «Матч ТВ»: Фернандес пропустил матч с «Арсеналом», чтобы лучше подготовиться к дерби со «Спартаком»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес, скорее всего, сыграет со «Спартаком» в восьмом туре РПЛ.

    По информации «Матч ТВ», тренерский штаб команды специально не включил правого фулбека в заявку на матч с тульским «Арсеналом» (2:2), чтобы тот мог лучше подготовиться к дерби.

    Ранее сообщалось, что натурализованный бразилец может пропустить до двух месяцев из-за травмы.

    • Фернандес получил повреждение в расположении сборной России.
    • ЦСКА примет «Спартак» 20 сентября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6377

      серега кашин 35 минут назад

      сыграть на уколах и усугубить травму и лечиться потом в два раза больше и стоит это ради одного матча

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21043

      slavutiq70 41 минуту назад

      Ну да конечно лучше было очки с Тулой потерять . а потом и со Спартаком неизвестно как карта ляжет ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21475

      bset 1 час назад

      Готовься, не готовься, а с такой игрой ловить нечего

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1827

      tarasofka 1 час назад

      кони надерут зулусский спортаг!

      1
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