«СЭ»: Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС сменит иностранец

Департамент судейства Российского футбольного союза продолжит возглавлять иностранец.
По информации «СЭ», вместо венгра Виктора Кашшаи ведомством будет руководить другой зарубежный специалист.
- Кашшаи был главой департамента судейства РФС с января 2020 года.
- Сообщалось, что его может заменить серб Милорад Мажич.
- Кроме того, в российский судейский корпус могут прийти итальянские специалисты.
Кашшаи: «Гордимся достигнутыми результатами. Дали шанс всем молодым судьям»
Источник: «Спорт-Экспресс»