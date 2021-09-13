«СЭ»: Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС сменит иностранец

Департамент судейства Российского футбольного союза продолжит возглавлять иностранец.

По информации «СЭ», вместо венгра Виктора Кашшаи ведомством будет руководить другой зарубежный специалист.

Кашшаи был главой департамента судейства РФС с января 2020 года.

Сообщалось, что его может заменить серб Милорад Мажич .

. Кроме того, в российский судейский корпус могут прийти итальянские специалисты.

Кашшаи: «Гордимся достигнутыми результатами. Дали шанс всем молодым судьям»